Winnenden. „Zopfbrot mit Blaulicht“ heißt das neue Buch von Günther Weber. Der Autor ist in Winnenden aufgewachsen, hat als Bäckermeister hier gearbeitet, lebte und wirkte viele Jahre auf dem Loretto-Hof bei Zwiefalten.

Er schreibt wunderbare Texte mit seinen Erlebnissen und Lebensgedanken - und liest sie vor am Donnerstag, 3. Februar, um 20 Uhr in der Alten Kelter in Winnenden, Paulinenstraße 33.

Musikalische Zwischenspiele übernimmt das Gitarrenduo Robert und Benjamin Feit.

Der Eintritt zur Lesung ist frei. Spenden sind willkommen. Bücher von Günther Weber können erworben werden, ebenso gerahmte Skizzen von Rainer Weber.

Veranstalter ist der Förderverein Alte Kelter. Wegen der Pandemie sind die Plätze reduziert. Deshalb wird um Anmeldung unter0 71 95/38 39 gebeten.

Bitte einen Zettel mit Name und Adresse, eine FFP2-Maske und die erforderlichen Nachweise über die Auffrischungsimpfung (Booster) bzw. 2G+ (= genesen, 2x geimpft plus den aktuellen Negativtest) mitbringen!