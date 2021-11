Zwei Konzerte am „Tag der Orgel“

Schorndorf. Gegen Ende dieses Jahres soll das vom Deutschen Musikrat auserkorene Instrument des Jahres 2021, die Orgel, in ihrer ganzen Vielseitigkeit zur Geltung kommen.

In Schorndorf gibt es am Sonntag, 21. November, einen ökumenischen Tag der Orgel, an dem zu zwei verschiedenen Orgelkonzerten eingeladen wird: um 17 Uhr in die evangelische Stadtkirche und um 19 Uhr in die katholische Heilig-Geist-Kirche.

Das Programm in der Stadtkirche ist thematisch auf den Toten- beziehungsweise Ewigkeitssonntag zugeschnitten. Im Mittelpunkt steht die Solo-Kantate BWV 170 für Alt und Orgel „Vergnügte Ruhe“ von J. S. Bach. Wer die Sängerin Lena Sutor-Wernich schon einmal gehört hat, darf sich auf ein Wiederhören freuen!

Zu Beginn erklingen vier Lieder von Franz Schubert, und am Schluss steht die Vertonung des Hölderlin-Gedichts „An die Hoffnung“ von Max Reger. Zwischen den Gesangsstücken spielt Kirchenmusikdirektorin Hannelore Hinderer zwei Choralpartiten von Helmut Bornefeld.

Beim Konzert in der Heilig-Geist-Kirche spielt Dekanatskirchenmusiker Ulrich Klemm Werke von Naji Hakim, Improvisationen und ein eigenes Orgelwerk.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.