Zweipersonen-Stück nach dem Roman „Herbstmilch“

Backnang. Der literarische Salon eröffnet am Freitag, 30. Oktober, um 20 Uhr im Backnanger Bürgerhaus mit einer Theaterfassung des Romans „Herbstmilch“ von Anna Wimschneider, dargeboten von den beiden Schauspielerinnen Sabine Bräuning und Barbara Stoll.

Ein niederbayerisches Dorf im Jahre 1927. Mit dem Tod der Mutter endet schlagartig die Kindheit der achtjährigen Anna. Fortan muss sie den Haushalt übernehmen, ihren Vater und ihre acht Geschwister versorgen.

Sie kocht, putzt, flickt und kümmert sich um das Vieh. Die Schule kommt dabei oft zu kurz. Auf einem Fest lernt Anna den sympathischen Jungbauern Albert Wimschneider kennen, die beiden kommen sich näher und beschließen zu heiraten, obwohl Alberts Mutter gegen die Verbindung ist.

Nur elf Tage nach der Hochzeit, am 1. September 1939, bricht der Zweite Weltkrieg aus. Albert wird eingezogen und Anna ist erneut auf sich allein gestellt, bewirtschaftet den Wimschneiderschen Hof und pflegt die kranken Verwandten ihres Mannes. Vor allem ihre Schwiegermutter macht ihr das Leben schwer. Doch Anna lässt sich nicht unterkriegen. Die 1919 in Pfarrkirchen geborene Bäuerin Anna Wimschneider erzählt in dem 1985 erschienenen Roman „Herbstmilch“ ohne Selbstmitleid und Sentimentalität von ihrem entbehrungsreichen Leben. Sie verleiht den kleinen Leuten und ihren Schwierigkeiten eine Stimme und bewahrt ihre Geschichten vor dem Vergessenwerden. Ohne Sentimentalität oder zornige Anklage ziehen die Schauspielerinnen Sabine Bräuning und Barbara Stoll das Publikum an diesem Abend in ihren Bann.

Sabine Bräuning studierte Schauspiel in Paris

Barbara Stoll studierte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Sie hatte Engagements an verschiedenen Stadt- und Staatstheatern, seit 1999 zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen.

Neben Lehrtätigkeiten und Regiearbeiten an verschiedenen Theatern bestreitet sie Lesungen und Rezitationsprogramme sowie Chanson- und Liederabende.

Sabine Bräuning absolvierte ihre Schauspielausbildung in Paris, es folgten Engagements in Wuppertal, Würzburg, Esslingen, den Städtischen Bühnen Freiburg, als fester Gast am Staatstheater Stuttgart und am Theater Heilbronn. Nach ihrer Ausbildung als Theaterpädagogin realisiert sie daneben Theaterprojekte mit Jugendlichen. Seit 2014 ist sie wieder an der Württembergischen Landesbühne Esslingen (WLB) als Schauspielerin und Regisseurin engagiert.

Karten sind im Backnanger Bürgerhaus, im Internet unter www.backnanger-buergerhaus.de sowie an der Abendkasse erhältlich.

Das Kartentelefon ist unter Tel. 0 71 91/8 94-5 67 erreichbar. Während der gesamten Veranstaltung ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Schülerkarten zum literarischen Salon kosten an der Abendkasse 6 Euro.