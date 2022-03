Schorndorf. Rio Grande Mud sind am Samstag, 26. März, 20.30 Uhr, in der Musikbar Engel, Gottlieb-Daimler-Straße 26 in Schorndorf, zu Gast. In der Tradition der legendären Bluesrock-Jam-Bands spielen die vier Musiker in der klassischen Besetzung mit Gitarre, Bass, Keyboards und Schlagzeug.

Dass sich im Liveset der Band viele alte Bluesrock-Klassiker befinden, ist kein Zufall – Rio Grande Mud haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese Songs im bandeigenen „mudstyle Bluesrocksound“ wiederzubeleben. In diesem Sound covert die Band auch bekannte und weniger bekannte Songs von ZZ Top, Free, Bob Dylan und anderen.

Dieser Stil – irgendwo zwischen Blues und Classic-Rock - prägt auch die eigenen Songs der vier Musiker, die im Sommer 2022 auf der ersten EP „Mudbound“ veröffentlicht werden.

Live legen Rio Grande Mud Wert auf Groove, Feeling und Spaß, damit der Funke auf das Publikum überspringt.

Rio Grande Mud sind Frank Mühlberger (Bass, Gesang), Jochen Oetinger (Gitarre), Rudi Rau (Keyboards) und Sven Schumacher (Schlagzeug, Gesang).