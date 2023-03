"Auf uns ist Verlass!": Marketing der Bahn sorgt für wütende Pendler

Auf uns ist Verlass! Kleines Ratespiel zum Wochenstart: Wer oder was ist gemeint? Auf wen genau soll angeblich Verlass sein?

In jedem Fall verlassen kann man sich darauf, dass im Februar die ersten Erdbeeren in trostlosen Plastikschalen vor sich hin grünen und im August die ersten Adventskalender auf Weihnachten einstimmen.

Total verlassen kann sich die gesamte Mieterschaft darauf, dass viele Menschen vieles vergessen, aber nicht, das Kehrwochenschild rechtzeitig weiterzureichen.

Zuverlässig wie ein Uhrwerk beginnt Schlag 20 Uhr die Tagesschau (wie lange eigentlich noch?), und Olaf Scholz lächelt nicht.

Sorry, verehrte Leserschaft, Sie langweilen sich? Das wussten Sie alles schon? Auf wen ist denn nun wirklich Verlass?

Darauf hätten Sie längst selbst kommen können: Verlass ist auf die Bahn.

Sie lachen? Weshalb?

„Jetzt muss man sich als Pendler von der Bahn auch noch verhöhnen lassen“

Rainer Cornely aus Waiblingen lacht gar nicht, und wenn, dann aus Wut. „Jetzt muss man sich als Pendler von der Bahn auch noch verhöhnen lassen“, merkt er in einem Schreiben an diese Zeitung an, und weiter: „Heute erhielt ich einen Brief von der DB Vertrieb GmbH. Er enthielt weder eine Entschuldigung für das vergangene und anstehende Chaos, auch keine Nachricht, dass die Bahn vielleicht zwei, drei Monate wegen Nicht- oder Schlechtleistung auf die Abogebühren verzichten würde. Nein, es ging um das 49-Euro-Ticket und endete mit dem Satz: ‘Sie wissen doch: Auf uns ist Verlass’.“

Dazu fällt Rainer Cornely spontan das Folgende ein: „Allein für diesen Satz sollte die komplette Marketingabteilung ihren Hut nehmen. Deren Gehälter wären in Wartung und Instandhaltung sicher besser angelegt.“

Wie heißt es doch so schön in jeder Gemeinderats-, Kreistags- und Regionalversammlungssitzung zuverlässig immer, vermutlich ebenso in jeder einzelnen Sitzung des Bundestags und in allen Zusammenkünften ausnahmsloser aller demokratischen Gremien:

„Ich schließe mich meinem Vorredner an.“