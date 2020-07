Wer die Spaltung der Gesellschaft in der Corona-Krise verstehen will, sollte sich anschauen, wie soziale Medien funktionieren. Denn: Gerade in der Corona-Krise spielen sie eine zentrale Rolle.

{element}

Viele Menschen konsumieren hauptsächlich über soziale Medien ihre Nachrichten. Die Auswahl, welche Nachrichten dem jeweiligen Nutzer ausgespielt werden, trifft er zuallererst über Abonnements selbst. Aber: Der Algorithmus der jeweiligen Plattform entscheidet zu einem erheblichen Teil