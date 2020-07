Deutschland einig Raserland: Warum Tempoverstöße keine Kavaliersdelikte sind

Hart: Da fährt man mit 51 km/h, also abzüglich der Toleranzen fast doppelt so schnell wie erlaubt, durch die Tempo-30-Zone – und schon war der Führerschein einen Monat lang weg. Plus 80 Euro Bußgeld. Die verschärfte Straßenverkehrsordnung meinte es plötzlich nicht mehr so gut mit Rasern.

Sogleich hat der Bundesverkehrsminister die Fahrverbote als „praxisfern und unvernünftig“ bezeichnet. Andreas Scheuer versuchte, sich bei deutschen Rasern einzuschmeicheln. Der Christsoziale aus Bayern zeigte Herz für Raser.

Mir erschließt sich freilich nicht, was „praxisfern“ daran sein soll, den Fuß vom Gas zu nehmen, wenn der Tacho mehr als die erlaubte Geschwindigkeit anzeigt. Und es ist garantiert nicht „unvernünftig“, sich mit angemessener oder gar erlaubter Geschwindigkeit durch die Lande zu bewegen. Denn es ist wohl unstrittig, dass Auto- und Motorradfahren umso gefährlicher wird, desto höher die Geschwindigkeiten sind.

Unstrittig? Leider nicht.

In Deutschland einig Raserland wird eisern an der Mär festgehalten, dass wir kein Tempolimit auf Autobahnen brauchen. Dass wir die besseren Autofahrer sind, weil wir ab und zu das Gaspedal bis zum Blech durchdrücken dürfen. Und keine Frage ist natürlich unter vielen Autofahrern, dass sie die Melkkühe der Nation sind und es sich bei Geschwindigkeitskontrollen bloß um Abzocke handelt.

Vielleicht hilft ein Blick über den Tellerrand, um ihnen die Augen zu öffnen. Melkkühe der Nation? Die Spritpreise liegen hierzulande ziemlich im europäischen Durchschnitt. Okay, Rumänien und Bulgarien sind billiger, die Schlaglöcher sind dort aber auch tiefer.

Abzocke bei Radarkontrollen? Autofahrer würden sich umgucken, wie kräftig unsere Nachbarländer abkassieren. Besonders teuer wird es in Großbritannien: Wer mehr als 50 Stundenkilometer über dem Limit liegt, zahlt dort bis zu 2860 Euro. Auch in Österreich werden bis zu 2180 Euro fällig, weist das Vergleichsportal Verivox aus. Bekannt streng sind die Regeln in der Schweiz. Dort werden bereits Übertretungen von 20 km/h mit mindestens 145 Euro geahndet. Und besonders dreisten Rasern wird das Auto beschlagnahmt.

In Deutschland stimmen jedoch die Wehklagen bereits an, wenn es bei 21 km/h in der Stadt um 80 Euro Bußgeld geht und schon bei dieser ersten fetten Geschwindigkeitsübertretung ein Fahrverbot droht. Die sind fürs Erste zwar vom Tisch. Doch es hat sich ja nur um einen Formfehler gehandelt. Der kann und sollte selbst von Scheuers Bundesverkehrsministerium so behoben werden können, ohne dass der zweite Teil der StVO-Novelle berührt wird.

Ende April traten nämlich auch die durchaus praxisnahen und vernünftigen Regelungen in Kraft, die Radler und Fußgänger im Verkehr besser schützen sollen. Doch am besten und am einfachsten lassen sich die schwächeren Verkehrsteilnehmer schützen, wenn auf unseren Straßen mehr Rücksicht genommen – und vor allem weniger gerast würde.