Fynn Rodewald: „Aus Versehen“ zum 1,0-Abi am Lessing-Gymnasium Winnenden

Er hat das geschafft, wovon viele träumen: ein 1,0-Abitur. Doch das war gar nicht sein Ziel, sagt Fynn Rodewald aus Schwaikheim, es sei eher „aus Versehen“ passiert. Genaue Pläne fürs Studium hat der 18-Jährige nach seinem Abitur am Lessing-Gymnasium noch nicht. Für ihn startet jetzt erst mal ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Paulinenpflege in Winnenden.

Mit diesem Ergebnis hat er nicht gerechnet

Viele Abiturienten wissen nach dem Schulabschluss noch gar nicht so genau, in welche berufliche Richtung sie gehen möchten. So auch Fynn Rodewald – und das trotz Einser-Abitur. Für seine berufliche Zukunft stehen ihm alle Türen offen, doch damit hat der 18-Jährige lange gar nicht gerechnet. „Ich wusste bis vor ein paar Wochen gar nicht, dass ein 1,0-Abi für mich möglich ist“, sagt Fynn Rodewald.

Er habe immer mit einem sehr guten Schnitt gerechnet, aber dass sein Abitur so gut wird, hat den 18-Jährigen selbst überrascht.

Arbeit in den Paulinenpflege-Werkstätten

Der Schwaikheimer bemerkt: „Ich bin nicht in die Oberstufe gegangen, mit dem Ziel, ein 1,0-Abi zu erreichen.“ Durch seine hervorragenden Leistungen ist dann aber genau das passiert. Er gewinnt sowohl den Spanisch- als auch den Französisch-Preis, wird für das e-Fellows-Online-Stipendium vorgeschlagen und gehört mit seinem Schnitt zu den vier besten Absolventen des Jahrgangs – alles „aus Versehen“. Fynn Rodewald grinst.

Nach ersten Überlegungen, ein Au-pair-Jahr in Frankreich zu verbringen, entschloss der 18-Jährige sich dazu, ein FSJ an der Schule beim Jakobsweg der Paulinenpflege Winnenden zu absolvieren. In der Schule für hör- und sprachbehinderte Jugendliche wird Fynn Rodewald sowohl in den Schulalltag als auch in die Werkstätten reinschnuppern. Nach dieser Erfahrung im sozialen Bereich will er aber beruflich in eine andere Richtung gehen.

Ganz genau weiß der 18-Jährige noch nicht, für welches Studium er sich entscheiden wird. Die Tendenz gehe aber in Richtung Wirtschaft und Recht, wie er erzählt. Wichtig sei ihm dabei vor allem der Ruf der Universität. Geplant ist der Einstieg ins Studium im Herbst des kommenden Jahres.

Er hätte nicht so viel lernen müssen

Irgendwie scheint der Schwaikheimer in den vergangenen Jahren einen echten Lauf gehabt zu haben: „Für meine Abitur-Prüfungen hätte ich viel weniger machen müssen“, sagt Fynn Rodewald – nach eigener Aussage gehörte auch eine ganze Menge Glück dazu. Ihm kamen vor allem die Prüfungen in den Fremdsprachen Spanisch und Französisch leicht vor. „Das liegt aber auch an meiner Sprachaffinität“, erklärt der 18-Jährige.

Seine dritte schriftliche Prüfung schrieb er im Fach Mathematik. „In der Unterstufe war ich eigentlich kein Mathe-Genie“, sagt Fynn Rodewald. In seinen letzten zwei Schuljahren erzielte er dann aber immer sehr gute Ergebnisse in Mathe. Die mündlichen Prüfungen belegte er in Deutsch und Geschichte. Für das Fach Geschichte hat er beim Lernen am meisten Zeit investiert.

Seine Empfehlung: Entspannen!

Mit dem Lernen hat der Schwaikheimer erst zwei Wochen vor den schriftlichen Prüfungen begonnen. „Da war ich definitiv zu spät dran“, sagt er. Seine Mitschüler hätten alle viel früher mit der Vorbereitung angefangen. In seiner letzten mündlichen Prüfung fehlten ihm noch zehn Punkte zum 1,0-er-Schnitt. Wenn es am Ende nicht geklappt hätte, „wäre das auch in Ordnung gewesen“, sagt Fynn Rodewald.

Gerade diese gelassene Einstellung hat ihm womöglich zum Traumergebnis verholfen. „Letztendlich ist das Abitur wie eine große Klassenarbeit und gar nicht so schlimm, wie man immer denkt“, sagt der Schwaikheimer. Fynn Rodewald empfiehlt, sich nicht zu viel Druck zu machen: „Wer die Dinge entspannt angeht und manchmal etwas lockerer sieht, der kommt häufig weiter“. Außerdem rät er von Lerntipps aus dem Internet ab. Es bringe nichts, zehn Stunden am Tag zu lernen. „Eine Balance zwischen Schule und sozialem Leben zu finden, ist wichtig“, sagt Fynn Rodewald „das habe ich ganz gut hinbekommen.“