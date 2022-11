Horrorjahr! Würgegriff! - Gibt's nur noch Katastrophen im Rems-Murr-Kreis?

Kein Mensch kann den ganzen Tag Katastrophen-Nachrichten konsumieren, denn das macht gaga. Am Schlamassel schuld sind Medien, die tagein, tagaus und von morgens bis abends nichts anderes vermelden als – sinngemäß – das: China ergreift morgen die Weltherrschaft, und dann haben wir rein gar nichts mehr zu melden. Im Winter werden wir uns den Popo abfrieren, weil sie uns wahlweise das Gas abdrehen oder wir die Rechnung nicht mehr zahlen können. Von unserem in arbeitsreichen Jahren redlich Ersparten bleibt so gut wie nichts übrig, denn die Inflation frisst alles auf.

Eigentlich gehört zu jedem Gefahr-droht-duckt-euch-Medienbeitrag mindestens und wenigstens ein minikleiner Hinweis auf einen Lösungsansatz.

Doch mal ehrlich, und sorry, das soll jetzt nicht als Entschuldigung herhalten, nur so zur Info: Andere übertreffen selbst ausgefuchste Medienprofis höchst eindrucksvoll, was ihre Katastrophisierungskompetenz angeht.

Sogar solche, von denen man das gar nicht erwartet hätte.

"Dramatische Einschnitte"

„2023 dürfte ein weiteres Horrorjahr werden. Die Inflation zieht zunächst weiter an. In Deutschland werden wir bis zum Frühjahr die 12%-Marke erreichen“, heißt es in einer Mail an diese Zeitung. Nächstes Jahr dürften allenfalls die Arbeitslosenzahlen und die Zinsen nach oben gehen, die Finanzmarktindizes jedenfalls nicht. „Dramatische Einschnitte“ kämen auf die Bürgerschaft zu, und weiter: „Die Rezession weitet sich aus und wird auch die bislang stärksten Volkswirtschaften in den Würgegriff nehmen.“

Vor dem inneren Auge taucht eine 13 Meter lange Python auf, die langsam, genüsslich, unaufhaltsam, unabwendbar, entschieden und routiniert tut, was ihr Job ist. Sie drückt zu. Würgt.

Nicht verzagen, das geht wieder weg. Das Bild von der Python. Ist nur eine verzerrte Angstreaktion, ausgelöst von Schlüsselworten wie „Horrorjahr“ oder „Rezession“ oder „Würgegriff“.

Sein Vorgänger hätte diese Worte nie benutzt

Zur Beruhigung trägt eine Fahndung bei: Wer war’s? Wer droht uns all das an?

Moritz Kraemer.

Sein Vorgänger hätte niemals Worte wie diese benutzt, denn er sieht selbst in der Krise das Positive, die Chance – und außerdem weilt er, der Vorgänger, schon längst in Waiblingen, da ist man nicht so schwarzseherisch drauf.

Moritz Kraemer ist Chefvolkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. Sein Vorgänger heißt Uwe Burkert und gehört seit einer Weile schon der Führungsspitze der Kreissparkasse Waiblingen an.

Herr Kraemer lädt unterdessen zu einem Pressegespräch ein, in welchem er den Kapitalmarktausblick 2023 näher erläutern wird. Da kann man auch virtuell teilnehmen. „Nutzen Sie dazu den folgenden Link.“

Lieber nicht. Die Python!