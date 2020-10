Fünf Berliner Bezirke, einige davon mit fast so viel Menschen wie der Rems-Murr-Kreis, gehören inzwischen zu den Corona-Hochrisiko-Bezirken in Deutschland. Tendenz: besorgniserregend. Bundespolitiker schimpfen in Berlin über das Bundesland Berlin, das anscheinend wenig gegen die Ausbreitung des Virus unternimmt. Ich war jetzt in Berlin und kann sagen, die schlimmsten Klischees über diese Stadt sind gar keine, sie sind bittere Realität.

Anfahrt über die B 109 Richtung Zentrum, die