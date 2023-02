Kommentar zum S-Bahn-Schlamassel: Das Schlimmste ist der Vertrauensverlust

Sie wollen alles, und alles gleichzeitig: Viertelstundentakt im S-Bahn-Netz, den ersten digitalisierten Bahnknoten Deutschlands in Stuttgart, längere Züge, mehr Nachtverkehr, viel mehr Fahrgäste.

Fein, wenn’s klappt. Es klappt aber nicht, und das mit Ansage: Die uralte, baufällige Infrastruktur durchkreuzt die Pläne dauernd. Man kann aber in einem so komplizierten System wie der Bahn nicht einfach von jetzt auf gleich das Alte wegschmeißen und das Neue in Betrieb nehmen. Der gesamte gigantische Wandel vollzieht sich im laufenden Betrieb. Das kann nicht reibungslos vonstattengehen.

Schlimmer als Baustellen, übler als Weichen- und Signalstörung ist der Vertrauensverlust: Ausgerechnet jetzt, da nur noch wenige die unbedingte Notwendigkeit einer echten Verkehrswende bestreiten – ausgerechnet in dieser sensiblen Zeitenwende-Zeit stolpert der öffentliche Nahverkehr von einem Schlamassel in den nächsten. Die absehbare Folge: Pendlerinnen und Pendler setzen sich doch wieder ins Auto. Sie stehen dann vielleicht im Stau oder hängen gleich komplett fest, weil eine Vollsperrung nach einem Unfall alle ausbremst – doch nimmt der mobile Mensch von heute solche Widrigkeiten geduldiger hin als Signalstörungen im S-Bahn-Netz.

Die S-Bahn fährt nicht zuverlässig

Mitten hinein in den schwierigen Wandel platzt bald auch noch das Deutschlandticket. Für 49 Euro im Monat kreuz und quer durch Deutschland fahren – das gab’s noch nie. Das ist der Knaller. Sollten sich bisherige Bahnverächter nun zum Ticketkauf durchringen, und treffen sie dann auf ein System, in welchem vorn und hinten nichts klappt – wenden sie sich vielleicht entsetzt wieder ab und pfeifen auf die Verkehrswende.

Obwohl es gar nicht so gemeint ist, klingt es doch ein bisschen höhnisch, wenn Führungskräfte des Verbands Region Stuttgart wiederholt auf die hohe Bedeutung von Zuverlässigkeit im S-Bahn-Verkehr verweisen. Problem erkannt – doch Problem nicht gebannt. Genau das ist es ja: Die S-Bahn fährt nicht zuverlässig. Wer zum x-ten Mal an Bahnsteigen wartend festwächst, den verlässt früher oder später die Geduld.

Warum also, fragt sich der unbedarfte Laie, räumen Bahn und Region nicht unumwunden ein, sie haben sich zu viel vorgenommen? Warum wagen sie nicht den Schritt zurück, um dann später zwei Schritte nach vorne gehen zu können: Abschied vom 15-Minuten-Takt für eine begrenzte Zeit. Halbstundentakt im ganzen Netz. Lieber kommt die S-Bahn verlässlich alle halbe Stunde – als jede Viertelstunde nicht.

Im Verkehrsausschuss der Region kam diese Idee schon zaghaft aufs Tableau. Nicht mit uns!, rief sogleich empört die FDP. Ähnlich klare Signale sendet der Verband Region Stuttgart: Das geht doch nicht! Rückschritt!

Nun ja. So, wie’s im Moment läuft, geht’s halt auch nicht. Oder, um es mit den Worten von S-Bahn-Chef Dirk Rothenstein zu sagen: „Egal, was wir machen werden: Es wird zu Unmut führen.“