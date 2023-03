Schlitten? Wurmloch? Die dümmsten Tipps zum Streik-Montag im Rems-Murr-Kreis

Mega-Streik! Streik-Montag! Streik legt Deutschland lahm! Am Montag geht gar nichts. Haben sie vielleicht mitbekommen. Bus fährt nicht, Zug fährt nicht, Flugzeug fliegt nicht, Schiff schwimmt nicht. Nichts zu machen. Der VVS hat in einer Pressemitteilung den ultimativen Tipp parat: Wer kann, soll aufs Fahrrad umsteigen. So nämlich! Wir nehmen das zum Anlass, Sie mit weiteren wertvollen Tipps zu belästigen.

Mit dem Longboard über die B29, oder: Wie viele Dackel ersetzen einen Husky?

So kommen Sie (theoretisch) von A nach B – Achtung, Satire:

Fahrräder sind doch spießig. Entstauben Sie ihre Inline-Skates, leihen sie sich das Kettcar vom Nachbarskind oder hipstern sie mit dem Longboard über die B29.

Sie wohnen an der Rems? Höchste Zeit, Stand-Up-Paddling auszuprobieren!

Kaufen Sie sich Drohnen. Viele Drohnen. Ketten Sie sich daran fest. Drücken Sie auf Start. Aber wichtig: Melden Sie den Flug vor dem Start bei ihrer örtlichen Behörde an. Und vergessen Sie nicht ihren Drohnenführerschein!

Werfen Sie Pulver in den Kamin, fragen Sie einen Zauberer nach einem Portschlüssel, rennen Sie am Bahnhof zwischen zwei Gleisen gegen eine Wand oder schwingen sie sich auf ihren Kehrwoche-Besen. Bei Harry Potter hat es auch funktioniert!

Reisen sie ein paar Tage zurück in die Vergangenheit, fahren Sie mit dem Bus oder Zug dorthin, wo sie am Montag sein wollen, und bleiben einfach bis Montag da. Nimm das, Streik!

Besorgen Sie sich eine Menge Huskys und einen Schlitten. Dann warten Sie auf Schnee. Im Notfall tun es auch Dackel, dann brauchen sie aber ein paar mehr.

Bestellen Sie eine Pizza in einer Pizzeria, die nahe ihrer Wohnung gelegen ist. Mit Lieferung zu ihrem Arbeitsplatz. Passen sie das Lieferfahrzeug ab und sagen sowas wie: „Also wenn sie sowieso in die Richtung fahren …“

Lassen Sie sich zum Astronauten ausbilden, fliegen sie in ein Wurmloch – und dann heißt es Daumen drücken, dass sie an ihrem Arbeitsplatz wieder ausgespuckt werden. Aber Moment – sie sind ja jetzt Astronaut! Vergessen Sie den Tipp, der ist Quatsch.

Kommen Sie gut durch den Tag!

P.S: Wirklich hilfreiche Informationen zum Streik finden Sie selbstverständlich unter https://www.zvw.de/lokales/