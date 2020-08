Corona macht's möglich. Das Winnender Klinikum erhält endlich eine Infektionsstation. Möglicherweise infektiöse Patienten können ab Herbst in diesem Erweiterungsbau isoliert behandelt werden.

Die Isolierstation beseitigt ein Versäumnis. Es besteht schon seit 2014, als das neue Klinikum in Betrieb ging. Damals wusste niemand von Corona. Wohl aber war die Gefahr bekannt, die von MRSA, also von multiresistenten Keimen, ausgeht. Seit Jahren breiten sich diese tödlichen Keime in unseren