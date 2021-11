Mit der recht kurzfristigen Absage des Winnender Weihnachtsmarkts drei Tage vor geplantem Beginn ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Jedenfalls nicht für Leute wie mich, die nix verkommen lassen wollen. Oder was würden Sie mit zehn Adventskränzen machen, die Sie liebevoll aus Immergrün gesteckt und dekoriert haben? Deko abreißen, zurück in die Kiste (oder die Mülltonne), Kerzen in den Schrank und das mühsam gesammelte Grünzeug ab in die Biotonne? Wir fragten nach bei Christiane Daxl.