Veränderung am Arbeitsplatz gewünscht?

Alessandro També betreut mit seinem Beraterteam Kunden der Agentur für Arbeit in der Metropolregion Stuttgart, unter anderem auch in Waiblingen. In die Beratung kommen sowohl Menschen, die ihren Job verloren haben, als auch zunehmend Personen, die in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen und nach einer Neuorientierung suchen. Wird er mit dem Klischee des alten „Arbeitsamts“ konfrontiert, muss Alessandro També meist schmunzeln: „Wenn wir auf Messen und Veranstaltungen mit Besuchern ins Gespräch kommen, sind viele überrascht, dass wir auch dieses neutrale Beratungsangebot bereithalten. Die Agentur für Arbeit wird immer noch stark mit der Zeit der Erwerbslosigkeit in Verbindung gebracht. Wir möchten die Menschen dafür sensibilisieren, dass unsere Dienstleistungen unabhängig von einem Arbeitsplatzverlust in Anspruch genommen werden können.“

Auch Menschen, die nach einer beruflichen Pause wieder ins Erwerbsleben einsteigen möchten, zählen zum Kundenkreis. Oft steht gerade nach einer längeren Auszeit vom Job, sei es durch die Pflege eines Angehörigen oder durch die Elternzeit, die Frage im Raum, ob der erlernte Beruf noch der richtige ist oder ob man sich neu orientieren möchte.

Karriereverläufe so individuell wie das Leben

Es gibt sie noch, die typische Karriere, von der Ausbildung bis zum Renteneintritt im gleichen Betrieb zu arbeiten, sie wird aber seltener. Häufig sind es die Arbeitnehmer selbst, die eine Veränderung anstoßen, meist dann, wenn sich in ihrem Leben etwas ändert.

Manchmal wird der Gedanke aber auch erst durch einen drohenden Jobverlust aufgeworfen. Alessandro També erinnert sich noch gut an eine Kundin, die in solch einer Situation steckte: „In dem Bereich, in dem die Frau arbeitete, wurden Arbeitsplätze abgebaut. Da sie dort nur als ungelernte Hilfsarbeiterin tätig war, sah sie keine Perspektiven in ihrer alten Branche und musste sich mit 50 Jahren die Frage stellen, wie es beruflich weitergehen kann.“

Es lohnt sich, die eigenen Stärken herauszufinden

Diese Erfahrung ist zwar bitter, doch es kann sich lohnen, sich mit der eigenen Qualifikation zu beschäftigen. Alessandro Tambés Team ermittelte in einer individuellen Beratung zusammen mit der Kundin ihre Interessen und Stärken, um mögliche Berufsfelder zu bestimmen. „Dabei kam heraus, dass sich die Kundin für pädagogische Themen interessiert“, erzählt També weiter. „Im Anschluss hat sie sich für eine Ausbildung zur Erzieherin entschieden. Nach einem Praktikum bei einer Kindertagesstätte war schnell klar, dass der Beruf genau das Richtige für sie ist, und sie konnte mit der Umschulung beginnen.“

Auch auf Arbeitgeberseite herrscht eine immer größere Offenheit für Quereinsteiger. Manche Firmen bieten sogar Ausbildungsmodelle speziell für diese Personengruppe an, erklärt Alessandro També. Das Alter spielt dabei eine immer geringere Rolle, sagt er. In den sozialen Berufen sei der Bedarf zum Beispiel momentan so hoch, dass ausschließlich die fachliche Qualifikation und das Interesse an der Tätigkeit ausschlaggebend sind.

„Hier kommen Arbeitgeber älteren Quereinsteigern oft entgegen. Bestimmte Erfahrungen werden beispielsweise auf die Ausbildungszeit angerechnet, und auch die Vergütung wird oft angepasst. Den Arbeitgebern ist klar, dass ich in der Lebensmitte, zum Beispiel, wenn ich den Familienunterhalt bestreiten muss, nur schwer mit einer reinen Ausbildungsvergütung klarkomme“, sagt També.

Großes Netzwerk an Fortbildungspartnern

Oft ist aber auch keine komplette Neuorientierung nötig. Viele Menschen, die zur Beratung kommen, suchen zum Beispiel nur eine geeignete Fortbildung, um sich beruflich am Arbeitsplatz weiterentwickeln zu können. Auch dieser Personengruppe stehen Alessandro També und sein Team mit Rat und Tat zur Seite: „Für den Großraum Stuttgart haben wir ein breites Netz an Weiterbildungseinrichtungen zu bieten. Das Angebot für unsere Kunden ist groß.“

Dabei beschränkt sich der Fortbildungsgedanke nicht immer nur auf die fachliche Ebene. Manche Menschen suchen zum Beispiel Unterstützung, wenn es um die Vorbereitung für die immer häufiger stattfindenden Online-Vorstellungsgespräche geht. „Solche Kundinnen und Kunden bekommen bei uns das Rüstzeug, sich gut zu vermarkten und die Gepflogenheiten solcher Auswahlverfahren im Vorfeld kennenzulernen“, erklärt Alessandro També und fährt fort: „Wenn Unterstützung außerhalb unserer Möglichkeiten nötig wird, arbeiten wir auch mit externen Partnern zusammen, die sich noch individueller mit den Menschen auseinandersetzen.“

Moderne Berufsberatung vor Ort und online

Wer eine Berufsberatung in Anspruch nehmen möchte, hat viele Möglichkeiten, die Agentur für Arbeit zu kontaktieren. Alessandro També erläutert, was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat: „Wir haben unsere Onlineangebote stetig ausgebaut. Auch die Terminvereinbarung und der Erstkontakt mit uns als Agentur können bequem von zuhause aus erfolgen. Tatsächlich ist von der Anfrage bis hin zum Gespräch kein persönlicher Besuch der Agentur erforderlich.“

Die Option einer Videoberatung erwies sich besonders in Zeiten von Corona als Segen. Hinzugekommen ist seit einiger Zeit auch der Einsatz von sogenannten Selbstinformationsmedien: Arbeitnehmerkunden haben die Möglichkeit, sich vor einer Beratung schon mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen und können mithilfe von Onlinetools erarbeiten, was ihre Stärken und Interessen sind. „Diese Kunden kommen gut vorbereitet in das Beratungsgespräch, das im Anschluss stattfindet, was natürlich dabei hilft, gezielt und effektiv eine individuelle Lösung für die Ratsuchenden zu finden“, freut sich Alessandro També über diese Möglichkeit.

Selbstverständlich ist auch der klassische Weg einer Beratung vor Ort nach wie vor möglich. „Viele Wege führen zu uns“, sagt També und lacht. Seinen Beruf möchte er nicht wechseln. Die Zusammenarbeit mit seinem Beraterteam und mit den Netzwerkpartnern, um für Kundinnen und Kunden berufliche Optionen zu finden – das ist genau das Richtige für ihn. Und sein Team ist dafür da, dass jeder Mensch, der zur Berufsberatung kommt, genau die Beschäftigung findet, die zu ihm passt.