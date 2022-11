„Was soll ich später mal werden?“

Katja Krüger und Torsten Tatzel leiten das Team der Agentur für Arbeit in Waiblingen, das sich um die Berufsorientierung von Menschen vor dem Eintritt ins Erwerbsleben kümmert. Doch in ihren Büros in der Mayenner Straße trifft man nicht viele Jugendliche: Die Berufsberater gehen dorthin, wo die Schülerinnen und Schüler sind.

Beratung in der Schule

Torsten Tatzel erklärt: „Unser Hauptarbeitsort ist tatsächlich die Schule. Hier hat in den letzten Jahren ein Wandel stattgefunden. Früher sind die Jugendlichen zu uns gekommen, jetzt kommen wir zu ihnen, haben teilweise eigene Büros in den Schulen, organisieren Unterrichtseinheiten und bieten Sprechzeiten an.“

Die Schülerinnen und Schüler wissen, an welchem Wochentag Berufsberatungskräfte vor Ort sind und können dann dort ihre Fragen stellen. Katja Krüger ergänzt: „Es ist auch unser Anspruch, ein unkompliziertes, niederschwelliges Angebot zu machen. Manche schrecken vor einer Behörde zurück. Deshalb arbeiten wir dort, wo die Jugendlichen sind.“

Wo liegen meine Fähigkeiten?

Gibt es ein Alter, ab dem es sinnvoll ist, sich mit der Berufswahl zu beschäftigen? Katja Krüger und Torsten Tatzel sind sich sicher: „Eigentlich kann man nicht früh genug anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Natürlich sind im Kindergarten die Vorstellungen von Berufen noch vage. Aber bereits hier zeigen sich erste Tendenzen.“ Entscheidend sei in diesem Alter aber weniger der geäußerte Wunsch, Primaballerina oder Feuerwehrmann zu werden, als vielmehr, die Kinder erkennen zu lassen, wo ihre Interessen und Fähigkeiten liegen. Hier sind bereits in frühen Jahren die Eltern gefragt, ihre Kinder bei der individuellen Entwicklung zu unterstützen. Diese Erkenntnis kann dann als gute Basis für den Prozess dienen, den die Berufsberatung zusammen mit den Jugendlichen ein paar Jahre später anstößt.

Etwa ab der achten Klasse kommen die Jugendlichen mit dem Thema Berufsfindung dann etwas konkreter in Berührung. Die intensive Zusammenarbeit mit den Schulen hat sich hierbei bewährt. Unterrichtsfächer wie das seit ein paar Jahren eingeführte Fach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung (WBS) und das Angebot der Agentur für Arbeit greifen ineinander und ergänzen sich. Torsten Tatzel erklärt: „Der Traumberuf ist ja immer eine Schnittmenge aus Fähigkeiten, Werten und Interessen. Wenn wir die jungen Menschen dazu bewegen können, sich selbst zu fragen, was kann ich gut, was ist mir wichtig und was mache ich gerne, dann ist der erste wichtige Schritt schon getan.“ Katja Krüger ergänzt: „Wir geben dann passgenau Informationen dazu, welche Berufe es gibt und welche vielleicht zu dieser Schnittmenge passen.“

Eltern sind wichtige Ansprechpartner

Der Service der Agentur für Arbeit für Schülerinnen und Schüler ist breit aufgestellt, die Jugendlichen können aus einem großen Dienstleistungsangebot auswählen. Und das ist auch gut so, denn nur wenige wissen mit 13 Jahren bereits genau, was sie später einmal werden wollen. Sehr beliebt ist zum Beispiel das Online-Selbsterkundungstool Check-U. Hier können die jungen Menschen unkompliziert einen Überblick bekommen, welche Stärken sie haben und wo ihre Interessen liegen. Neben individuellen Gesprächen mit den Beratern bietet die Arbeitsagentur auch einen berufspsychologischen Service an, der bei Entscheidungsschwierigkeiten unterstützt. Und auch die Eltern werden gerne mit ins Boot geholt. Laut Krüger und Tatzel fragen viele Jugendliche bei der Berufswahl immer noch als Erstes ihre Mutter oder ihren Vater um Rat, selbst wenn sie sich ansonsten eher am Freundeskreis orientieren. „Daher organisieren wir Elterninformationsabende an Schulen und laden bei Bedarf auch immer die Erziehungsberechtigten mit in die Beratungsgespräche ein, wenn das für die Jugendlichen passt“, sagt Katja Krüger.

Manchmal gibt es Berufswünsche, die sich mit den eigenen Fähigkeiten nicht vereinbaren lassen. Katja Krüger stellt heraus: „In solchen Fällen versuchen wir, zusammen mit den Jugendlichen Ziele zu entwickeln, die auch realisierbar sind.“

Was ist realistisch?

Dass der Weg ins Berufsleben anders laufen kann als ursprünglich geplant, weiß Nikolaus Mantzolas (19) aus Waiblingen aus eigener Erfahrung. Er lebt seit 2017 in Deutschland und wollte eigentlich nach seinem Besuch eines griechischen Lyzeums studieren. Da sein Schulabschluss hier jedoch nur als mittlerer Bildungsabschluss anerkannt wird, ist dies nicht möglich. Mit seinem Berufsberater Joachim Zak bespricht er nun, welche Optionen er hat. „Ich möchte 2023 vielleicht eine Ausbildung zum Fachinformatiker beginnen“, sagt Nikolaus Mantzolas. Für eine Lehre als Koch interessiert er sich auch. Joachim Zak erklärt ihm im Beratungsgespräch, wie das duale Ausbildungssystem in Deutschland funktioniert und worauf es ankommt: „Wir haben uns angeschaut, welche Inhalte die beiden Ausbildungen haben und welche von Nikolaus’ Interessen und Fähigkeiten zu den Berufsfeldern passen.“ Zusammen mit seinem jungen Kunden sucht Joachim Zak auch geeignete Maßnahmen aus, die Nikolaus Mantzolas helfen, sich optimal auf die Lehrstelle vorzubereiten. Die Wartezeit nutzt der junge Grieche, um seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Das nächste Ziel ist die B2-Sprachprüfung.

Individuelle Unterstützung und assistierte Ausbildung

So konkrete Vorstellungen wie Nikolaus Mantzolas haben viele noch nicht, wenn sie in die Berufsberatung kommen. Manchmal ist nach dem Realschulabschluss überhaupt noch nicht klar, welche berufliche Richtung ein junger Mensch einschlagen möchte, oder ein Jugendlicher hat vor, ohne Abschluss die Schule zu verlassen. Doch auch um diese Fälle kümmert sich das Team um Katja Krüger und Torsten Tatzel. „Es gibt ja noch mehr als weiterführende Schule oder Ausbildung, zum Beispiel die Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme. Sie ist für Jugendliche geeignet, die die Ausbildungsreife noch nicht haben, sich aber überhaupt nicht an einer Schule sehen oder nicht mit der Schule klarkommen. Bei dieser Maßnahme können sie sich ausprobieren, es gibt Werkstätten, sie können Eignungsanalysen und Praktika machen. Wir schauen wirklich, was zu den jungen Menschen passen könnte. Schulabbrecher haben dort auch die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss nachzuholen“, beschreibt Torsten Tatzel die Maßnahme.

Doch manchmal ist es auch umgekehrt: Ein Jugendlicher möchte unbedingt in eine bestimmte Richtung gehen, aber der Ausbildungsbetrieb zögert, zum Beispiel aufgrund mittelmäßiger Noten. „Auch in dieser Situation bieten wir unsere Hilfe an“, erklärt Katja Krüger. „Wenn jemand in der Ausbildung merkt, dass er Defizite hat, oder wenn ein Betrieb Bedenken bei einem Bewerber äußert, begleiten wir den jungen Menschen in der Ausbildung sowohl sozialpädagogisch als auch mit Fachtheorie.“ Das Stichwort lautet assistierte Ausbildung, eine Maßnahme, die bei vielen Betrieben noch nicht bekannt ist. „Manchmal reicht es schon, dass ein Lehrling bei der Abschlussprüfung unterstützt wird. Da haben wir sehr viele Fördermöglichkeiten“, freut sich Katja Krüger. „Deshalb ist es so wichtig, mit uns zu sprechen. So können wir die Jugendlichen, die Beratung benötigen, individuell begleiten.“