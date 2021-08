Metzgerei Häfele mit Hofladen: Regionalität zum Anbeißen lecker

Frische und Qualität, die man schmeckt

In der Metzgerei Häfele bekommt der Begriff „Regionalität“ eine neue Bedeutung. Das neue Konzept „Metzgerei mit Hofladen“ macht das Stammhaus zum relevanten und wichtigen Standort für lokale Leckereien.

In den Häfele-Theken findet sich seit jeher Handwerkskunst auf höchstem Niveau. Künftig wird das Sortiment ergänzt um qualitativ hochwertige Produkte regionaler Hersteller. Das Stammhaus in Schelmenholz wurde hierfür zum Hofladen umgebaut und neu gestaltet.

Häfele, das heißt: Frische Wurst- und Fleischsorten, die nach traditionellen Rezepturen in der eigenen Wurstküche geschaffen werden, mit Fleisch von Tieren aus Baden-Württemberg und aus eigener Schlachtung. Die optimalen Bedingungen im eigenen Schlachthof in Auenstein, das eigene Fachpersonal in Festanstellung sowie die Leidenschaft fürs Handwerk spiegeln sich in der hervorragenden Fleischqualität und vielfach DLG-prämierten Erzeugnissen vom mehrfach ausgezeichneten Champion wieder.

Hier ist die Qualität nicht „wurscht“

Auf dem klaren Bekenntnis zum besseren Produkt und der Liebe zum Beruf begannen schon die Großeltern, die Metzgerei aufzubauen, die seit 1966 im Schelmenholz – heute mit integriertem Verwaltungsgebäude „Meating“ – ansässig ist. Qualität ist eben nicht „wurscht“, sondern die Grundüberzeugung der Familie Häfele, die bis heute und in der dritten Generation in Familienhand ist.

Hier ist die Regionalität „Trumpf“

12 regionale überzeugende Gründe mehr, im Häfele-Stammhaus einzukaufen: Eier, Nudeln und Spätzle (Geflügelhof Martin Bärlin, Affalterbach); Qualitätsmehle und Nüsse (Seemühle Unterweissach, Familie Thiel); Milchprodukte (Milchbauernhof Dobler, LB-Pflugfelden), Schokoladen und Pralinen (Ulli’s Confiserie, Winnenden); Kaffeespezialitäten (von Herrmanns, Winnenden-Hertmannsweiler); Liköre und Obstbrände (Tobias Escher, Waiblingen); Marmelade, Mixed Pickles, Suppen (Obstbau Heiko Gruber, Berglen); Ziegenkäse-Spezialitäten (Ziegenhof Kohl, Welzheimer Wald); Weine aus feinen kleinen Lagen (Weinbau Ehring, Winnenden-Hanweiler); Sekt, Weiß-, Rosé- und Rotweine aus Winnender und Bad Cannstatter Lagen (Weingut Siegloch, Winnenden); Senf, Soßen und Essig (Remstaler Senfmanufaktur, Plüderhausen); Kartoffeln für „Oma’s Kartoffelsalat“ (Hofkäserei Bundschuh, Mainhardt)

Mehr Informationen unter Telefon 07195 / 1377871

www.metzgerei-haefele.de