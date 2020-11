Metzgerei Schäfer: Umbau des Fleisch- und Wurstfachmarkts in Beutelsbach

Seit 140 Jahren steht die Metzgerei Schäfer für qualitativ hochwertige Fleisch- und Wurstwaren aus traditioneller Herstellung. Pünktlich zum Jubiläum wird nun der Fleisch- und Wurstfachmarkt der Metzgerei in der Beutelsbacher Daimlerstraße eine Frischzellenkur erhalten. „Wir planen einen umfangreichen Umbau, der vom 17. bis zum 24. November erfolgen soll“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Schäfer, der den Familienbetrieb gemeinsam mit seinem Bruder Uwe Schäfer leitet.

Im Zuge der Modernisierung wird im Verkaufsraum unter anderem ein vergrößerter Reifeschrank für Dry Aged Beef eingebaut, in dem das Fleisch unter besten Bedingungen gelagert und ansprechend präsentiert wird. „Dry Aged Beef wird bei uns verstärkt nachgefragt, weshalb wir gerne in den neuen Reifeschrank investieren“, sagt Wolfgang Schäfer. Darüber hinaus wird hinter der Fleisch- und Wursttheke eine neue Holzvertäfelung angebracht, zudem werden der Fußboden, die Decke und die Beleuchtung erneuert.

Während des Umbaus ist der Fleisch- und Wurstfachmarkt geschlossen. Als Ausweichmöglichkeit für den Einkauf bieten sich das Stammhaus in der Beutelsbacher Buhlstraße 30 und die Filiale in Endersbach in der Strümpfelbacher Straße 10 an.

In den 140 Jahren ihres Bestehens hat sich die Metzgerei Schäfer von einem Wirtshaus mit angeschlossener Metzgerei zu einem vielfach ausgezeichneten Familienunternehmen entwickelt, das heute 170 Mitarbeiter beschäftigt und elf Verkaufsstellen im Remstal betreibt.

Die Kunden der Metzgerei können stets darauf vertrauen, dass für die Herstellung der Fleisch- und Wurstspezialitäten ausschließlich Fleisch kontrollierter Schlachttiere aus der Region verwendet wird, das mit größter Sorgfalt weiterverarbeitet wird – das sorgt für die gleichbleibend hohe Qualität aller Produkte.

