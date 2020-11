Mit Borna Sosa und Mateo Klimowicz: So startet der VfB gegen den FC Schalke 04

Der VfB Stuttgart geht mit zwei Änderungen im Vergleich zum 1:1 gegen den 1. FC Köln in das Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 (ab 20.30 Uhr im ZVW-Liveticker).

Anstelle von Silas Wamangituka und Daniel Didavi (beide zunächst auf der Bank) rücken Borna Sosa und Mateo Klimowicz in die erste Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo, die sich voraussichtlich in einer 3-4-2-1-Grundordung formieren wird.

So startet der VfB: Kobel - Kempf, Karazor, Stenzel - Sosa, Mangala, Endo, Coulibaly - Klimowicz, Castro - Kalajdzic

Zunächst auf der Bank: Bredlow, Kaminski, Anton, Didavi, Churlinov, Förster, Klement, Wamangituka, Gonzalez

Mit seinem ersten Sieg über den FC Schalke 04 seit April 2014 will sich der VfB in der Spitzengruppe der Bundesliga festsetzen. Achtmal in Folge haben die Schwaben gegen die Königsblauen nicht mehr gewonnen, diesmal gelten sie bei ihrem Gastspiel in Gelsenkirchen aber als Favorit. Immerhin warten die Schalker saisonübergreifend schon seit 21 Partien auf ein Erfolgserlebnis.

So startet der FC Schalke 04: Rönnow - Nastasic, Sane, Thiaw - Ozcipka, Mascarell, Ludewig - Bozdogan, Harit - Uth, Paciencia

Reservebank: Langer, Mendyl, Stambouli, Bentaleb, Schöpf, Raman, Ibišević, Matondo, Skrzybski

Die Schalker treten gegen Stuttgart wieder mit Mark Uth an. Der 29 Jahre alte Offensivspieler hat seine muskulären Probleme überwunden und steht gegen den schwäbischen Aufsteiger ebenso neu in der Startelf wie Can Bozdogan. Dafür mussten nach der 0:3-Niederlage im Derby bei Borussia Dortmund Rabbi Matondo und Nabil Bentaleb weichen.