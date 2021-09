Mit einem Ticket zu Europa-Park und Rulantica

Zwei Parks, ein Ticket – und 13 Stunden Zeit: Mit „Ride & Slide“ den Europa-Park und Rulantica entdecken. Egal ob auf Schienen oder im kühlen Nass – mit dem „Ride & Slide“ Ticket ist noch bis Freitag, 1. Oktober, ein Tag voller Action und Spaß garantiert. Wir verlosen 3 x 2 Tickets für Kurzentschlossene.

An nur einem Tag können sie sowohl den Europa-Park als auch Rulantica erleben. Von Montag bis Freitag heißt es dann: Spaß hoch zwei! Ab 9 Uhr lockt der spätsommerliche Europa-Park mit über 100 Attraktionen und Shows.

Nach jeder Menge Action in den 15 europäischen Themenbereichen von Deutschlands größtem Freizeitpark ist aber noch lange nicht Schluss: Ab 17 Uhr können Wasserratten in Rulantica abtauchen. In der nordischen Wasserwelt mit ihren aufregenden Rutschen, den Swim-Up Bars inmitten des türkisblauen Wassers und dem großen Wellenbad vergeht die Zeit bis 22 Uhr wie im Flug.

Das exklusive „Ride & Slide“ Kombiticket für bis zu 13 Stunden Achterbahn- und Wasserspaß ist nur begrenzt online verfügbar. Erwachsene zahlen 69 Euro, Kinder 64 Euro. Die „Ride & Slide“ Tickets sind im Europa-Park Ticketshop unter tickets.mackinternational.de erhältlich und können darüber hinaus im Rahmen einer Übernachtung in einem der sechs parkeigenen 4-Sterne Hotels oder im Camp Resort unter europapark.de/reservierung gebucht werden.

Tickets müssen aufgrund der aktuellen Bestimmungen tagesdatiert sein. Gewinner bekommen Ihre Tickets nach Nennung des Wunschtages online zugesandt.

