Mit Mateo Klimowicz: Diese Elf stellt VfB-Coach Pellegrino Matarazzo gegen den FC Augsburg auf

Mit einer Veränderung im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen RB Leipzig startet der VfB Stuttgart am Sonntagnachmittag in das Auswärtsspiel beim FC Augsburg (ab 15.30 Uhr im ZVW-Liveticker). Anstelle von Sasa Kalajdzic rückt Mateo Klimowicz in die Startelf von Trainer Pellegrino Matarazzo.

Nach zuletzt zwei Liga-Niederlagen in Folge wollen die Stuttgarter im Spiel gegen den direkten Tabellennachbarn aus Augsburg wieder Punkte einfahren. Nur einen Punkt trennt die Neckar-Schwaben (Platz elf, 18 Punkte) von den bayrischen Schwaben (Platz zehn, 19 Punkte).

So startet der VfB: Kobel - Stenzel, Anton, Kempf - Sosa, Endo, Mangala, Castro, Wamangituka - Klimowicz - Gonzalez

Zunächst auf der Bank: Bredlow, Förster, Mavropanos, Klement, Coulibaly, Karazor, Didavi, Churlinov, Kalajdzic

So startet der FC Augsburg:

