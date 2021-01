Mit Sasa Kalajdzic in der Startelf: So will der VfB Stuttgart sein Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz gewinnen

Für den VfB Stuttgart steht ein wichtiges Geimspiel an: Am Freitagabend (ab 20.30 Uhr im ZVW-Liveticker) trifft der Auffsteiger in der Mercedes-Benz Arena auf den 1. FSV Mainz 05. Die Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo ist in der Liga im eigenen Stadion noch ohne Sieg, das soll sich gegen die Rheinhessen ändern.

So oder so ist Druck auf dem Cannstatter Kessel: Nach den Niederlagen gegen Bielefeld und Freiburg droht den Schwaben die Gefahr, endgültig ins untere Tabellendrittel abzurutschen. Ein Sieg gegen die Mainzer würde den Abstand nach unten weiter vergößern - und auch ein sportliches Signal in Richtung der rot-weißen Führengsetage senden, wo seit Wochen ein erbitterter Machtkampf tobt.

So startet der VfB: Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - Sosa, Endo, Mangala, Castro, Wamangituka - Gonzalez - Kalajdzic

Zunächst auf der Bank: Bredlow, Didavi, Stenzel, Klement, Thommy, Karazor, Coulibaly, Massimo, Klimowicz

So startet der 1. FSV Mainz 05: