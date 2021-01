Mit Sasa Kalajdzic und Gonzalo Castro: Diese Elf stellt VfB-Coach Pellegrino Matarazzo gegen RB Leipzig auf

Mit zwei Veränderungen im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg startet der VfB Stuttgart am Samstagabend in das erste Heimspiel des Jahres 2021 gegen RB Leipzig (ab 20.30 Uhr im ZVW-Liveticker). Anstelle von Daniel Didavi und Tanguy Coulibaly rücken Sasa Kalajdzic und Gonzalo Castro in die Startelf von Trainer Pellegrino Matarazzo.

So startet der VfB: Kobel - Stenzel, Anton, Kempf - Sosa, Endo, Mangala, Castro, Wamangituka - Gonzalez - Kalajdzic

Zunächst auf der Bank: Bredlow, Förster, Mavropanos, Klement, Klimowicz, Karazor, Massimo, Churlinov, Coulibaly

So startet RB Leipzig:

