Modern, stylisch und voll im Trend: Küchen, die Spaß machen, im neuen Hörsch Küchenstudio 3.0 – Die neue Dimension!

Mit Mut und Zuversicht in die Zukunft schauen – das ist die Devise von Geschäftsführer Torsten Hörsch. Vom Donnerstag bis Sonntag, 8. bis zum 11. Juli, lädt er alle Interessenten in das neue „Küchenstudio 3.0“ in der Friedrich-Bauerstraße 28 ein: „Erleben Sie die neue Dimension!“

Der neue Showroom zeichnet sich aus durch eine besondere Klasse: Architektonisch wurde ein schicker Industrial-Look gewählt, die Ausstellungsküchen wurden mit viel Liebe zum Detail in dieses Ambiente hinein gestaltet – das macht einen Gang durch die Ausstellung zur echten Erlebnistour.

„Auf diese neue Ausstellung sind wir ganz besonders stolz“, unterstreicht Torsten Hörsch. „Wir haben das neueste und vielleicht auch modernste Küchenstudio erschaffen, das man sich vorstellen kann! Wir präsentieren auf unserer Ausstellungsfläche von rund 1000 Quadratmetern insgesamt 20 individuelle Küchen der Firmen Leicht, Schüller, Next125 – und dies in einem ganz besonderen Flair.“

Der Hausherr führt durch’s Studio: „In unserer separaten Cooking Area von 400 Quadratmetern präsentieren wir drei große Kochküchen mit den unterschiedlichsten Elektrogeräten von Miele, Siemens, Gaggenau und Bora! Wir genießen das gute Essen in unserer Gourmet Lounge, trinken einen Kaffee in unserer Coffee Area und lassen den Abend in der Chillout Lounge ausklingen. Einfach Perfekt!“, freut sich Torsten Hörsch.

Cooking Area

In der neu geschaffenen „Cooking Area“ der Firma Hörsch werden Design, Holz, Licht, Wärme Harmonie und Atmosphäre live erlebbar – denn genau hier wird auch gekocht! Hier präsentieren die Küchenprofis sämtliche Geräte – und die Besucher haben die Gelegenheit, sie ausgiebig zu testen. In den drei riesigen Küchen, ausgestattet mit Geräten vom Einstiegsmodell bis hin zum High-End-Gerät, kann sich der Kunde informieren, ausprobieren und am Ende für das zum ihm passende Gerät entscheiden. „Wir freuen uns jetzt schon auf die ersten Kochduelle in unserer Cooking Area“, sagt Torsten Hörsch, denn in den drei Küchen ist genügend Platz, um ganze Teams im kulinarischen Wettbewerb gegeneinander antreten zu lassen.

Gourmet Lounge

In der Gourmet-Lounge wird im Anschluss daran an einem 6,60 Meter langen Massivholztisch das lecker zubereitete Menü verkostet. Vorneweg noch ein Aperitif in der Chillout Area zu sich genommen, danach geht es dann zu Tisch. Sobald es die Rahmenbedingungen wieder erlauben, werden genau hier auch wieder Kochkurse und Veranstaltungen angeboten, die in dieser ganz speziellen Location für jeden Besucher zu einem fantastischen Erlebnis werden.