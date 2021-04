Moderne E-Bikes mit Charme und High-Tech: Etwas Besonderes und „gut fürs Herz"

Die Firma „Cars ‘n Bikes Steinert“ gibt es seit 2018. Jonathan Steinert hat im Jahr 2017 seinen Meister als Zweiradmechaniker gemacht und sich dann sogleich in Rudersberg selbstständig gemacht. Sein Fokus liegt auf Fahrrädern und E-Bikes der neuesten Generation sowie deren Reparatur in der eigenen Werkstatt. Hierfür sucht Steinert noch Verstärkung.

Bei neuen Modellen hebt sich Steinerts Angebot deutlich von anderen ab: ein Bike im Chopper-Style für die „Easy Rider“ unter den Radlern; ein Bike im Bonanza-Style – samt Sitzbank und breiten Reifen – für all jene, die sich dieser Räder noch aus jüngeren Jahren erinnern und heute ein wenig auffallen möchten. Etwas Nostalgie, gut für die Fitness: „Es ist halt etwas Spezielles – und in beiderlei Hinsicht gut fürs Herz.“

Wer sich gerne umschauen möchte, sollte vorab bei Steinert einen Termin vereinbaren, telefonisch oder über die Webseite. Dann nimmt sich der Zweirad-Profi reichlich Zeit für eine Beratung. „Ich möchte meinen Kunden nichts aufschwätzen, sondern ihnen etwas verkaufen, womit sie später rundum zufrieden sind.“ Je nachdem, ob das Rad als Freizeit-Fahrzeug, als Sportgerät oder für den täglichen Weg zur Arbeit genutzt werden soll – der Profi hört sich die Pläne und Wünsche seiner Kunden gut an und sucht dann mit ihnen das individuell passende Zweirad aus. „Die Entwicklung geht Jahr für Jahr in großen Schritten weiter“, weiß Steinert, der auch Partner von „Bosch E-Bike Service“ ist. „Wir befinden uns aktuell in der vierten Generation der Motoren. Da sind die Fehler der frühen Jahre längst alle behoben.“