Moderner Hybrid, vielseitiger Allrounder

Modernste Technologie, sportliches Design, vielseitige Assistenzsysteme: Der neue Toyota Yaris präsentiert sich als perfekter Begleiter für den urbanen Lifestyle.

Erhältlich als 1,0-Liter-Dreizylinder-Benziner, mit 1,5-l-Dreizylindermotor mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe oder einem Multidrive S Getriebe sowie mit einem komplett neuen, effizienten 1,5-Liter-Hybridantrieb, der im neuen Yaris Premiere feiert.

„Mit dem neuen Hybridsystem der vierten Generation bietet der neue Yaris 15 Prozent mehr Systemleistung und ist leichter, kompakter und spürbar reaktionsschneller als seine Vorgänger“, sagt Ulrich Erlenbusch, Centerleiter bei Toyota Lorinser. „Wir konnten bei der Entwicklung auf die mehr als 20-jährige Erfahrung von Toyota in der Hybrid-Technologie zurückgreifen. Das Ergebnis? Eine neue, leichte Lithium-Ionen-Batterie, die mehr Leistung speichert, gleichzeitig gewinnt das selbstladende Hybridsystem mehr Energie zurück.“

(Toyota Yaris 1,0 l Benziner, Leistung: 53 kW (72 PS), Kraftstoverbrauch innerorts/außerorts/komb.: 5,3/4,1–4,0/4,6–4,5 l/100 km, CO2-Emissionen komb.: 103-101 g/km; Toyota Yaris 1,5 l Hybrid, Benzinmotor 68 kW (92 PS) und Elektromotor 59 kW (80 PS); Systemleistung: 85 kW (116 PS), Kraftstoverbrauch innerorts/außerorts/komb.: 2,7–2,2/3,6–3,2/3,2–2,8 l/100 km, CO2-Emissionen komb.: 73-64 g/km)

Toyota-Kunden können aus sechs Ausstattungslinien wählen: Yaris, Comfort, Business Edition, Club, Style, Elegant - zudem gibt es zum Marktstart eine limitierte Premiere Edition. Auch im Design punktet der Neue von Toyota: Er ist kürzer, flacher und breiter als das Vorgängermodell, die Agilität und Kompaktheit spiegelt sich in den kraftvollen Linien wider. Dank intelligentem Packaging ergibt sich ein großzügiges Raumangebot, und innovative Materialien sorgen für eine besonders sensorische Qualität.

Sicherheit und Konnektivität im Einklang

Neben dem Design ist das Thema Sicherheit auch im neuen Yaris von größter Priorität. „Der neue Yaris wurde als sicherstes Kompaktmodell der Welt konzipiert“, erklärt Ulrich Erlenbusch. „Der Yaris ist etwa das weltweit erste Kompaktfahrzeug mit zentralem Doppelairbag. Und auch die Kombination aus aktiven und passiven Assistenzsystemen trägt zu einer hohen Sicherheit bei.“ Mit modernen Sicherheitstechnologien ausgestattet, hat er bereits serienmäßig etwa ein fortschrittliches Pre-Collision-System mit Ausweichassistent, eine Verkehrsschilderkennung und eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage sowie eine Fußgängererkennung bei Tag und Nacht.

Je nach Ausstattungsvariante bietet der Yaris zudem eine Radfahrererkennung bei Tag, einen Kreuzungsassistent – also eine Fußgänger- und Fahrzeugerkennung beim Überqueren einer Kreuzung – einen Spurhalteassistent mit aktiver Lenkunterstützung (LDA) und einen Spurverfolgungsassistent (LTA).

„MyT“ von Toyota sorgt auch im neuen Yaris für umfassende Connected Services. „MyT können Kunden entweder auf ihrem Smartphone über die MyT App nutzen (mit Apple CarPlay® oder Android Auto®), oder aber über MyT Multimedia auf dem Fahrzeug-Display“, erklärt Ulrich Erlenbusch. „Es bietet einen hohen Komfort und sorgt für zusätzliche Sicherheit. So bietet MyT etwa die Möglichkeit, Reisen von zu Hause aus zu planen, das geparkte Auto jederzeit wieder zu finden oder Hinweise auf einen Servicetermin zu erhalten.“ Die zusätzliche Funktion „Hybridtrainer“ bietet eine Analyse zum Fahrverhalten und zeigt, wie man die Fahrzeit im Elektromodus noch steigern kann. Für Musikgenießer bietet der neue Yaris je nach Ausstattungsvariante einen erstklassigen Musikgenuss mit JBL®-Soundsystem.

„Der neue Yaris ist also der passende Begleiter (nicht nur) in der Stadt – und dazu sehr effizient im Fahren. Aufgrund der aktuellen Situation können wir leider keine Premierenveranstaltung durchführen - wir freuen uns jedoch, unseren Kunden den neuen Yaris in unserem Hause individuell zu präsentieren“, lädt Ulrich Erlenbusch Kunden und Interessierte ein.

