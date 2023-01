Musical „Tanz der Vampire“

Stuttgart. Tanz der Vampire ist eines der beliebtesten Musicals weltweit. Mit einer einzigartigen Kombination aus Schauer und Komik begeistert das Kultmusical mit rockig-gefühlvollen Balladen, furiosen Tanzszenen, umwerfender Komik und opulenten Kostümen. Wir verlosen für die Aufführung im Stage Palladium Theater in Stuttgart am Samstag, 11. Februar, 3 x 2 Karten.

Tanz der Vampire bietet eine amüsante Parodie auf das Vampirgenre, die den Zuschauer ins geheimnisumwobene Transsylvanien führt. Dabei sorgen skurrile Charaktere, charismatische Nachtgestalten und kuriose Geschehnisse für eine Mischung aus Gänsehaut und Humor.

Die Musik stammt aus der Feder von Jim Steinman, Buch und Liedtexte von Michael Kunze, der bereits mit zahlreichen Musicals Triumphe feierte. Regisseur des opulenten Spektakels ist Roman Polanski.

Thomas Borchert als Graf von Krolock

Tanz der Vampire begeistert nun schon seit 25 Jahren seine Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum Musicaljubiläum kehrt einer der beliebtesten Grafen auf die Vampirbühne zurück: Thomas Borchert. Kein anderer Musicaldarsteller hat die Rolle häufiger verkörpert. Exklusiv zum 25-jährigen Jubiläum schlüpft Thomas Borchert erneut in die Kostüme des Schlossherrn und steht an den Wochenenden im Januar und Februar auf der Bühne des Stage Palladium Theaters in Stuttgart.

Auch nach so vielen Auftritten bleibt die Rolle für Borchert spannend: „Ich mag die Vielschichtigkeit des Grafen. Er ist mächtig und stolz, intelligent und witzig, aber gleichzeitig auch voller tiefer Traurigkeit und Selbstmitleid. Er ist sowohl Verführer als auch zerstörerisches Monster, Visionär und Philosoph, weise und wütend ... und immer wieder entdecke ich neue Facetten, wenn ich abermals in diese Figur schlüpfe“, so Borchert über die Figur Graf von Krolock.

Das beliebte „Grusical“ wird noch bis September 2023 im Stage Palladium Theater zu sehen sein.

Tickets ab 55,90 Euro und weitere Informationen gibt es unter www.stage-entertainment.de/musicals-shows/tanz-der-vampire-stuttgart.





» Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen



Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und benachrichtigt. Die Online-Tickets werden den Gewinnern zugeschickt.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Karten zukommen zu lassen und sie über Veranstaltungsänderungen zu informieren. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen.

Wenn Karten an der Abendkasse hinterlegt werden, geben wir die Namen der Gewinner an den Veranstalter weiter. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S.1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie unter www.zvw.de/datenschutz.