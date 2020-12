Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder Bremen: Wer war Ihr VfB-Spieler des Spiels?

Endlich hat sich der VfB Stuttgart für einen engagierten Auftritt mal wieder belohnt: Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo gewann gegen Werder Bremen mit 2:1. In einer umkämpften und teilweise hitzigen Begegnungen verlangten sich die beiden Teams alles ab. Die Schwaben gingen aber letztendlich als verdienter Sieger vom Platz und stehen nun mit 14 Zählern auf Rang acht.

In den Einzelkritiken unserer Redaktion wurden die VfB-Profis bereits bewertet, aber welcher Spieler konnte Sie an diesem Spieltag überzeugen? Machen Sie mit bei unserem Voting und wählen Sie Ihren Man of the Match!

UMFRAGE Wer war Ihr Spieler des Spiels? Stimmen Sie hier für Ihren Favoriten: Gregor Kobel Dinos Mavropanos Waldemar Anton Marc Oliver Kempf Silas Wamangituka Orel Mangala Wataru Endo Gonzalo Castro Borna Sosa Tanguy Coulibaly Sasa Kalajdzic

Hinweis: Zur Wahl stehen alle Profis, die im Spiel gegen Werder Bremen zum Einsatz kamen. Die Abstimmung läuft bis zum Montag (07.12./12 Uhr). Das Ergebnis der Umfrage wird im Anschluss auf zvw.de veröffentlicht.