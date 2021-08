Nachhaltig unterwegs mit E-Fuels

Kraftstoff aus Ökostrom macht Verbrennermotor nachhaltiger

Tankstellen machen mobil für die klimaneutrale Mobilität: „E-Fuels for Future“ – so heißt eine bundesweite Kampagne, die auf die Vorteile der flüssigen Öko-Kraftstoffe aufmerksam macht. Die Elsser GmbH & Co.KG beteiligt sich als eins von mehr als 100 Unternehmen an der Aktion. Infomaterial gibt es ab sofort an allen vier Elsser-Tankstellen in der Region sowie unter www.e-fuels.de.

Öko-Kraftstoffe sind klimaneutral

Die flüssigen E-Fuels werden hergestellt aus Strom, Wasser und Kohlendioxid. „Da beim Fahren mit E-Fuels nur die Menge CO2 ausgestoßen wird, die zuvor bei ihrer Herstellung der Atmosphäre entnommen wurde, sind mit E-Fuels betankte Fahrzeuge klimaneutral unterwegs“, sagt Geschäftsführer Andreas Elsser.

Öko-Kraftstoffe machen den Verbrennermotor nachhaltiger

Nicht der Verbrennungsmotor entscheidet demnach darüber, ob ein Auto, Bus oder LKW klimaneutral fährt oder nicht. „Entscheidend ist vielmehr der verwendete Kraftstoff. Wenn dieser wie bei den E-Fuels nicht fossil, sondern mit Hilfe von Ökostrom synthetisch hergestellt wurde, ist man damit klimaneutral unterwegs“, so Elsser.

Mehr als 100 Unternehmen aus dem Tankstellen- und Wärmemarkt befürworten die flüssigen Öko-Kraftstoffe. An den vier Tankstellen von Elsser in Welzheim, Rudersberg, Alfdorf und Schwäbisch Gmünd können sich Autofahrer ab sofort über das Potenzial der zukunftsweisenden Antriebsstoffe informieren. „Wir hoffen, viele Autofahrer zu erreichen und damit einen wachrüttelnden Appell an die Politik zu richten, die geeigneten Rahmenbedingungen für die Alternative zur Elektromobilität zu schaffen“, so Elsser.

Das spricht für E-Fules im Verbrennermotor

Aus Öko-Kraftstoffen lassen sich zahlreiche Vorteile für den Autofahrer ableiten:

Sie können in beliebigen Anteilen Benzin und Diesel beigemischt werden

Sie können herkömmliche Kraftstoffe vollständig ersetzen

Sie werden wie gewohnt an der Zapfsäule getankt

Sie können den Gesamtbestand von 58 Millionen Kraftfahrzeugen in Deutschland klimaneutral machen

Sie machen die Investition in ein Elektroauto unnötig

Für die flüssigen E-Fuels können erneuerbare Energien aus wind- und sonnenreichen Regionen importiert werden

E-Fuels helfen dabei, die gesetzlichen Klimaziele zu erreichen

Mehr Informationen unter Telefon 07182 / 929331 oder online auf www.elsser.com .