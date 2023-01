Digitalbranche will neue Stellen schaffen

Berlin (dpa) - Fast jedes dritte Unternehmen der deutschen Digitalbranche plant Neueinstellungen in diesem Jahr. Das geht aus der monatlichen Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts hervor, wie der Branchenverband Bitkom in Berlin mitteilte. Nur rund jedes zwölfte Unternehmen aus dem Bereich IT und Kommunikation will demnach Stellen streichen.

Mit 62 Prozent will das Gros der Branche die Beschäftigtenzahl stabil halten. Vergleichszahlen für das abgelaufene Jahr liegen nicht vor. Bitkom-Präsident Achim Berg sprach von «guten Nachrichten für den Arbeitsmarkt, aber auch für alle, die ihre berufliche Zukunft in der Digitalwirtschaft planen». Die Beschäftigungsaussichten sehen Bitkom zufolge besser aus als im restlichen Arbeitsmarkt.