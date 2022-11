Spotify Wrapped 2022: Wann kommt der beliebte Jahresrückblick?

Welche Musik und Podacsts haben Sie 2022 am meisten gehört? Wenn Sie als Streaming-Anbieter dafür Spotify benutzen, bekommen Sie in Kürze die Antwort darauf. Doch welche Daten fließen eigentlich in den Jahresrückblick ein? Und wann wird "Spotify Wrapped" veröffentlicht?

Jahresrückblick auf Spotify: Welche Daten werden berücksichtig?

Spotify sammelt Ihre Nutzungsdaten nach Informationen mehrerer Medienhäuser von Januar bis zum 31. Oktober. Dabei wird die Häufigkeit der gespielten Lieder und die Anzahl der gehörten Minuten für Spotify Wrapped berücksichtigt. Wird ein Lied länger als 30 Sekunden lang abgespielt, läuft es in die Statistik mit ein. So wird übersprungene Musik vom Jahresrückblick ausgeschlossen. Ob Sie Musik oder Podcasts aktiv hören oder nebenher laufen lassen - zum Beispiel zum Einschlafen - wird nicht unterschieden.

Wann finde ich meine Top-Musik und Top-Podcasts?

Im vergangenen Jahr wurde der Jahresrückblick für die Nutzer am 1. Dezember veröffentlicht. Es ist wahrscheinlich, dass Wrapped auch in diesem Jahr Ende November oder Anfang Dezember verfügbar sein wird. Ein genaues Datum für den Release hat Spotify jedoch noch nicht bekannt gegeben. "Hör weiter Spotify und wir geben dir Bescheid, sobald es soweit ist. Bis dahin kannst du nochmal einen Blick in den Jahresrückblick 2021 werfen", heißt es dazu von dem Streaming-Anbieter.