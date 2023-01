Whatsapp testet neue Chat-Funktionen: Was bald auf Nutzer zukommen könnte

Whatsapp testet aktuell zwei neue Funktionen für Android-Handys über das Google Play Beta Programm. Sie betreffen nicht nur das Verwalten von Nachrichten, sondern auch den Umzug des Chatverlaufs auf ein neues Smartphone. Worum es konkret geht, erfahren Sie hier.

Nachrichten behalten: Neue Lesezeichen-Funktion

Am Mittwoch (04.01.) berichtete die Website "Wabetainfo" über eine neue Funktion namens "Kept Messages". Das bedeutet auf Deutsch übersetzt in etwa: Behaltene Nachrichten. Was steckt dahinter?

Whatsapp-Chats und Gruppen: Selbstlöschende Nachrichten

Bei Whatsapp-Chats gibt es die Möglichkeit, das automatische Löschen von Nachrichten zu aktiveren. Die Funktion findet sich unter Einstellungen > Datenschutz > Standard-Nachrichtendauer. Wenn die Option aktivier ist, löschen sich Nachrichten selbst nach 24 Stunden, einer Woche oder 90 Tagen. In Chatgruppen liegt die Kontrolle über die Einstellung in den Händen der Admins.

Mit der neuen Funktion "Kept Messages" soll nun ermöglicht werden, trotz dieser Einstellung gezielt Nachrichten zu behalten. Ein Lesezeichen soll dabei die Nachrichten markieren, die behalten werden. Im Artikel von "Wabetainfo" ist das in einem Screenshot zu sehen. Noch ist die Funktion in der Entwicklung, wann und ob sie den Nutzern von Whatsapp zur Verfügung gestellt werden wird, ist noch unklar.

"Chat Transfer": Chatverlauf auf neues Android-Handy mitnehmen

Am Donnerstag (05.01.) bereichtete die Whatsapp-infoseite dann über ein weiteres neues Feature: Whatsapp will es Nutzern vereinfachen, ihre Chatverläufe von einem Android-Handy auf ein anderes zu übertragen. Seit Juli gibt es die Funktion schon für den Umzug von einem Android-Smartphone auf ein iPhone über die "Move to iOS"-App. Bislang war das nur über ein Backup in der Cloud möglich.

Die neue Funktion trägt den Namen "Chat Transfer" und soll den Handy-Umzug noch komfortabler machen. Doch auch hier gilt: Das Feature befindet sich aktuell in der Entwicklung, wann es zur Verfügung steht ist nicht bekannt.

Neue Features bei Whatsapp: Wie werde ich Beta-Tester?

Woher weiß man von diesen neuen Funktionen? Whatsapp ermöglicht über das Google Play Beta Programm Nutzern, verschiedene Features zu testen. Nicht alle werden danach auch umgesetzt. Wer am Beta-programm teilnehmen möchte, hat allerdings das Nachsehen: Momentan ist die maximale Teilnehmerzahl erreicht, es werden keine neuen Tester akzeptiert.