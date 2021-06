Neu bei Martika: Camper- und Wohnmobilzubehör

Rechtzeitig zur Sommersaison und zur Lockerung der Reisebeschränkungen bringt der Backnanger Autoteile und Zubehör-Markt eine interessante Angebotserweiterung für alle Wohnwagen- und Reisemobilfreunde an den Start.

Sei es für die Sicherheit auf kurzen wie auch langen Trips oder für die Erleichterung im Campingalltag, Martika in der Backnanger Industriestraße bietet ein feines Sortiment an ausgewählten Artikeln für die Reise im Camper oder Wohnmobil an.

Kleine Helfer für die große Strecke

Angefangen vom faltbaren Korb zum Aktionspreis, der nicht nur das Abspülen am Urlaubsort erleichtert, bis hin zur schwenkbaren LED-Innenleuchte, bietet das Martika-Team eine ganze Reihe nützlicher Zubehörteile, maßgeschneidert für die Reise an.

Wichtig für die Sicherheit vom Start weg ist eine praktische Deichselwaage, die ein Überladen des Gespanns ebenso verhindern kann wie ein Überschreiten der maximalen Stützlast. Für das gute Gefühl am Urlaubsort sorgt ein kleiner Gasmelder mit 12/24 Volt-Anschluss und optischer wie auch akustischer Anzeige im Alarmfall.

Saubere Sache auch unterwegs

Der praktische Nass-/Trockenstaubsauger mit wartungsfreiem 12 Volt-Akku und verschiedenen Düsenaufsätzen macht sich selbst ganz klein und auch große Missgeschicke schnell vergessen.

Spannung garantiert

Ein solarbetriebenes Erhaltungsladegerät sorgt, einfach in den Zigarrenanzünder gesteckt oder an die Batterie angeklemmt, für eine umweltschonende Erhaltungsladung der Fahrzeugbatterie. Der dazu passende Stromverteiler sorgt „an Bord“ mit 230 Volt und Schukosteckdose für den nötigen „Saft“ für Laptop oder PC-Spiel.

Sicher die Stellung halten

Speziell für Wohnwagen und Reisemobile entwickelte Stützplatten und Ausgleichskeile garantieren am Reiseziel einen sicheren Stand des Urlaubsgefährtes, auch wenn der Boden des Stellplatzes einmal nicht so ganz trocken sein sollte.

Für alle Unterlagen, die „unbedingt mit müssen“, wie auch für Magazine oder Zeitungen bietet Martika ein speziell abgestimmtes Ordnungssystem mit vier Fächern an, das alles schnell griffbereit hält und unterwegs ebenso sicher verstaut.

Zwar nicht im Blickfeld, aber dennoch nicht weniger praktisch und effektiv sind die sogenannten PowerCare Tabs. Hochwirksame, fein portionierte Reinigungstabletten für den Abwassertank, die unangenehme Gerüche ebenso vermeiden wie Fäulnis oder abblätternde Tankinnenseiten.

Beste Startbedingungen, kompetente Beratung

Es lohnt sich also auf jeden Fall vor dem Start in die Ferien bei Martika hereinzuschauen und so den wohlverdienten Urlaub mit einem guten Gefühl aus der „Pole Position“ zu beginnen.

Kontakt Backnang Tel. (07191) 96 70-0

www.martika.de