Neue Konzertreihe startet

Waiblingen. Eine neue Konzertreihe beginnt am Donnerstag, 8. Dezember um 20 Uhr im Bürgerzentrum Waiblingen in Kooperation mit den Stuttgarter Philharmonikern und Opera for Peace: Bariton Nikolai Zemlianskikh präsentiert mit dem Orchester verschiedene Opernarien im Wechsel mit orchestralen Stücken. Zu Gehör kommen Werke von Mozart, Tschaikowski, Bellini, Donizetti, Verdi und Korngold. Wir verlosen von Sonntag, 27. bis Mittwoch, 30. November, 3 x 2 Karten.

Opera for Peace ist ein weltweites Netzwerk für Nachwuchsförderung, das für eine inklusive und kreative Zukunft der Oper arbeitet. Die Organisation pflegt weltweit Kooperationen mit Opern- und Konzerthäusern und beteiligt sich an hochkarätigen Projekten und Festivals. Die Stadt Waiblingen ist seit 2020 fester Kooperationspartner. Dieses Konzert ist der Auftakt einer neuen Konzertreihe, in der sich die Stuttgarter Philharmoniker als dritter Partner einbringen. Arien und Orchesterwerke unter anderem von Mozart, Verdi und Tschaikowsky bilden das Programm des Abends.

Zu hören sein wird der Bariton Nikolai Zemlianskikh, ein Emerging Artist von Opera for Peace, der schon bei den Salzburger Festspielen auftrat und in diesem Herbst als Wexford Factory Artist bei der irischen Wexford Festival Opera 2022 teilnimmt.

Die Stuttgarter Philharmoniker wurden 1924 gegründet. Neben Konzertreihen in ihrer Heimatstadt geben die Philharmoniker Gastspiele im In- und Ausland. Seit 2013 sind sie Festspielorchester der Opernfestspiele Heidenheim. Zahlreiche Aufnahmen dokumentieren ihre künstlerische Arbeit, wofür sie auch den Prix Rachmaninoff 2006 erhielten.

Olivier Tardy wird den Klangkörper dirigieren. Er stand bereits am Pult vieler renommierter Orchester. Wichtig ist ihm sein Engagement für die Jugendarbeit. Für die CD-Einspielung mit Bläserkonzerten von Henri Tomasi bekam er die Höchstbewertung des Fachmagazins Diapason.

Der Kartenverkauf erfolgt an den üblichen Vorverkaufsstellen, zum Beispiel in der Touristinformation Waiblingen (i-Punkt), Scheuerngasse 4, Waiblingen,0 71 51/50 01-83 21 und im Internet unter www.buergerzentrum-waiblingen.de, www.eventim.de. Karten gibt es zum Preis von 24 bis 33 Euro, ermäßigt von 19 bis 28 Euro.





Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Sonntag bis Mittwoch. Donnerstag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Karten zukommen zu lassen und sie über Veranstaltungsänderungen zu informieren. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Wenn Karten an der Abendkasse hinterlegt werden, geben wir die Namen der Gewinner an den Veranstalter weiter. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S.1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie unter www.zvw.de/datenschutz/.