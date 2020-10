Neue Podcast-Folge: Erster Saisonsieg, Daten-Affäre und Härtetest gegen Leverkusen

Nach dem 4:1-Erfolg in Mainz möchte der VfB Stuttgart am Samstag im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen nachlegen. Neben den sportlichen Themen rund um den ersten Härtetest der noch jungen Saison beschäftigt den Verein aber auch die Affäre um mutmaßlich an Dritte weitergegebene Mitglieder-Daten.

Über den ersten Saisonsieg, die Folgen der Daten-Affäre und das kommende Duell mit der Werkself sprechen die Redakteure Danny Galm und Simeon Kramer in einer neuen Folge von „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen (ZVW).

Die Themen im Überblick:

Die Daten-Affäre : Was ist passiert, wer ist beteiligt und welche Konsequenzen drohen?

: Was ist passiert, wer ist beteiligt und welche Konsequenzen drohen? Der erste Saisonsieg : Wie hoch kann man das 4:1 in Mainz hängen? War der FSV so schlecht oder VfB so gut?

: Wie hoch kann man das 4:1 in Mainz hängen? War der FSV so schlecht oder VfB so gut? Das kommende Heimspiel gegen Leverkusen: Was erwartet den VfB? Worauf gilt es zu achten? Wie wird die Matarazzo-Elf spielen?

Hier finden Sie die aktuelle Folge:

Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserem Podcast? Immer her damit! Gerne auch direkt an die Redakteure Danny Galm (danny.galm@zvw.de) oder Simeon Kramer (simeon.kramer@zvw.de).