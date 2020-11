Neue Podcast-Folge: Warum der VfB Stuttgart bislang das Überraschungsteam der Saison ist

Am Anfang der Saison haben wir gefragt: Taugt das Team für die Bundesliga? Da waren wir skeptisch. Nach sechs Spieltagen müssen wir jetzt sagen: Hochachtung, der VfB ist bislang das Überraschungsteam der noch jungen Saison. Am Samstag geht es jetzt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Über den starken Stuttgarter Saisonstart, das kommende Duell mit den Hessen und die anstehende Länderspielpause sprechen Chefredakteur Frank Nipkau und VfB-Reporter Danny Galm in einer neuen Folge von „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen (ZVW).

Die Themen im Überblick:

Der gute Saisonstart : Hat das Team einen Entwicklungssprung gemacht oder waren die bisherigen Gegner schlecht?

: Hat das Team einen Entwicklungssprung gemacht oder waren die bisherigen Gegner schlecht? Endo, Coulibaly und Castro im Fokus : Was macht diese Spieler besonders, warum sind sie aktuell so wichtig für die Mannschaft und was können wir noch von ihnen erwarten?

: Was macht diese Spieler besonders, warum sind sie aktuell so wichtig für die Mannschaft und was können wir noch von ihnen erwarten? Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt : Die Hessen tun sich noch schwer in dieser Saison. Was kommt da auf den VfB zu?

: Die Hessen tun sich noch schwer in dieser Saison. Was kommt da auf den VfB zu? Abstellungen in Corona-Zeiten: Wie der VfB mit der anstehenden Länderspielpause umgeht.

Hier finden Sie die aktuelle Folge:

Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserem Podcast? Immer her damit! Gerne auch direkt an die Redakteure Frank Nipkau (frank.nipkau@zvw.de), Danny Galm (danny.galm@zvw.de) oder Simeon Kramer (simeon.kramer@zvw.de).