Neue Zimmerdecke ohne Lärm und Staub: So gelingt die Renovierung

Das vielfach ausgezeichnete PLAMECO-System ist einzigartig und seit 1982 patentiert: Die alte Holzdecke kommt runter, die neue PLAMECO-Variante wird montiert. Oder noch einfacher: Die PLAMECO-Decke wird auf die alte Decke montiert, ohne den Untergrund abzureißen. Und das in nur einem Tag und ohne Lärm, Schmutz oder Staub.

Wer das einzigartige Prinzip der PLAMECO-Spanndecke einmal kennenlernen möchte, hat von Freitag, 24. Februar, bis Sonntag, 26. Februar, eine gute Gelegenheit dazu. Dann findet beim PLAMECO-Fachbetrieb Gerd Kress in Weinstadt-Großheppach eine große Deckenschau statt. In gemütlicher Atmosphäre mit Drinks und kleinen Snacks beantwortet PLAMECO-Experte Gerd Kress Ihre Fragen und Wünsche zum Thema PLAMECO, gerne auch mit anschließendem Termin bei Ihnen vor Ort.

Zur Deckenschau hat der PLAMECO-Fachbetrieb in der Boschstraße 1, Weinstadt-Großheppach, am Freitag von 12 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Eine Decke, zahlreiche Vorteile

PLAMECO-Decken werden auf Maß gefertigt und sind in über 100 verschiedenen Farben lieferbar. Die hochwertigen und pflegeleichten Materialien sind unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen, bakterienhemmend, feuchtigkeitsbeständig, thermisch isolierend und akustisch harmonisierend. Sie eignen sich auch optimal für das Badezimmer.

Passend zu einer dauerhaften Deckenlösung von PLAMECO ist jede Beleuchtung nach Wunsch möglich: mit neuester energiesparender Beleuchtung, indirekt und gemütlich durch umlaufende Lichtreifen, mit effektiver und brillanter Strahlerausleuchtung oder mit raumfüllendem, flächigem und schattenfreiem Licht – ganz so, wie es dem Kunden gefällt. „Ständig wachsender Beliebtheit erfreuen sich die hinterleuchtete Fotodecke und die Infrarotheizung unter der PLAMECO-Decke“, berichtet Gerd Kress.

Weitere Informationen unter www.plameco.de/weinstadt