Neueröffnung! Metzger-Genuss von Wolz jetzt auch mitten in Winterbach

Ab dieser Woche öffnet Metzgerei Wolz die Türen in der Hauptstraße 1 in Winterbach. Die Schorndorfer Familienmetzgerei hat die Räume der ehemaligen Metzgerei Schnabel umgebaut und bezieht in dem markanten Eckhaus nun ihre vierte Filiale.

„Wir freuen uns, die Kundschaft am gut eingeführten Standort in neuer Umgebung begrüßen zu dürfen und sie mit unseren Fleisch- und Wursterzeugnissen täglich aufs Neue zu begeistern“, sagen Christian und Oliver Wolz. Ab sofort gibt es wieder frische Metzgerprodukte und zwei wechselnde Tagesessen.

Mit Metzgerei Wolz zieht eine bestens etablierte Familienmetzgerei ein. Der hohe Anteil an eigenen Wursterzeugnissen und das handwerkliche Können der Metzger spiegeln sich in der Qualität wieder. Mag sein, dass für manchen Winterbacher Kunden der Fleischkäse und die Maultaschen etwas anders schmecken werden. Gut so, denn jeder handwerklich arbeitende Metzger hat seine eigenen Rezepte, die ihn vom Einheitsgeschmack unterscheiden. Bis heute mischt Seniorchef Richard Wolz die Gewürzmischungen – für den unvergleichlichen Wolz-Geschmack.

Wer bei Metzgerei Wolz einkauft, unterstützt zudem Regionalität und artgerechte Tierhaltung. Garantiert in Bio-Qualität ist das Wildfleisch: Einige Familienmitglieder sind Jäger. Für die Feiertage können frische Gänse aus Deutschland bestellt werden.

Fünf überzeugende Gründe, bei der Metzgerei Wolz einzukaufen:

Unvergleichlicher Wolz-Geschmack

Wurstwaren nach traditionellen bewährten Familienrezepten und Gewürzmischungen

Hoftiere aus artgerechter Haltung

Vier vertraute Mitarbeiter der ehemaligen Metzgerei Schnabel in neuen Räumen

Von Montag bis Samstag: Zwei wechselnde Mittagessen

Mehr Informationen unter Telefon 0 71 81/6 28 81, www.metzger-wolz.de