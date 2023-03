Neuer, moderner Look für die PETER HAHN Filiale in Winterbach

Auftakt zur Aktionswoche beim verkaufsoffenen Sonntag, 12. März 2023

Alles neu macht das Frühjahr: In der Peter Hahn Filiale Winterbach öffnen sich die Türen zum neuen Flagshipstore. Los geht’s beim verkaufsoffenen Sonntag „Winterbach Aktiv“: Die Aktionswoche zur Eröffnung ist prall gefüllt mit Überraschungen und besonderen Aktionen. Eine echte Highlight-Woche zum RE-Opening!

Peter Hahn feiert die Eröffnung des komplett erneuerten Flagship-Stores mit Kunden und vielen Modeinteressierten. Besucher der Peter Hahn Filiale in Winterbach erleben die komplett erneuerte und „refreshte“ Filiale im neuen, modernen Look.

12., 13. und 17. März 2023: Verkaufsoffener Sonntag und Modepräsentation: „Winterbach aktiv“

Lassen Sie sich inspirieren: Models von Peter Hahn präsentieren ganz persönlich ihre Lieblingsstücke aus den neuen Kollektionen. Mit denen startet man garantiert top gestylt in die Frühjahrssaison!

12. - 18. März 2023: Glücksrad

Es braucht nur ein „glückliches Händchen“ für einen der attraktiven Preise: In der RE-Opening-Woche einfach am Glücksrad drehen und sich Preise für Einkaufsgutscheine und vieles mehr sichern. Zusätzlich winken weitere Gewinnchancen in der Gewinnspielbox und weiteren Aktionen in der Filiale.

14. - 16. März 2023: Frühlingsenergie und Frühlingserblühen

Es sprießt und grünt überall – und mit frischer Frühlingsenergie hat sich auch der Flagshipstore fürs RE-Opening herausgeputzt: „Freuen Sie sich auf den Flower Pop Up von Floristik Knauss in der Filiale“, sagt das topmotivierte Team, das wie gewohnt mit Superberatung und Service zur Stelle ist.

Am besten gleich vorbeikommen und die neue Peter Hahn Welt entdecken - in der neuen tollen Filiale in Winterbach oder stöbern im Online-Shop von Peter Hahn.