Nichts bleibt, wie es ist

Urbach. Die Zeit läuft. Und wir alle laufen mit. Manchmal voraus, meist hinterher. Und irgendwo mittendrin ist Katie Freudenschuss, die ihre neue Show „Nichts bleibt, wie es wird“ auch in Urbach präsentiert – am Samstag, 6. Mai, 20 Uhr, in der Auerbachhalle.

Wir verlosen 3 x 2 Karten für einen Abend mit einer Kabarettistin, Musikerin, Sängerin und Autorin, die große Musikalität und feinen Humor besitzt. Die Karten liegen an der Abendkasse bereit.

Was bleibt von uns übrig, wenn wir nicht mehr sind? Wird es das Z-Wort-Schnitzel auf die nächste Speisekarte schaffen, wird man durch einen Hashtag unsterblich und hat eigentlich schon irgendjemand im All unsere Golden Voyager Records gefunden?

Eine Frau, ein Flügel, eine feine Beobachtungsgabe. Wer die preisgekrönte Entertainerin schon mal live auf der Bühne erlebt hat, weiß, dass ihre Abende immer eine abwechslungsreiche Mischung aus Kabarett, eigenen Songs, Stand-up und grandiosen Improvisationen sind. Die Interaktionen mit dem Publikum machen jeden Abend einzigartig.

Die Auerbachhalle ist ab 19 Uhr geöffnet. Wie gewohnt gibt es vor der Veranstaltung und in der Pause auch wieder eine Bewirtung im Foyer mit Getränken, belegten Brötchen und anderen leckeren Snacks vom Schlosskindergarten.

Karten zu 19 Euro gibt es im Servicebüro im Rathaus, servicebuero@urbach.de, und auf www.reservix.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 22 Euro.





