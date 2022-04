Opera for Peace: Liederabend im Bürgerzentrum Waiblingen

Waiblingen. Am Freitag, 6. Mai, konzertieren um 20 Uhr die kolumbianische Sopranistin Betty Garcés und die Pianistin Sophia Muñoz mit einem Liederabend in Kooperation mit dem Netzwerk „Opera for Peace“ im Bürgerzentrum Waiblingen, für den sie ein außergewöhnliches Programm ausgewählt haben: Sie bringen neben Klassikern von Wagner und Strauss auch seltener gespielte Lieder zu Gehör. Wir verlosen exklusiv für unsere Leserinnen und Leser 3 x 2 Karten.

Die besondere Begeisterung der beiden Musikerinnen für den Liedgesang zeigt sich in der besonderen Auswahl des Programms für dies Konzert: Werke von Richard Wagner aus dem „Tannhäuser“ und den „Wesendonck-Liedern“ und Stücke von Richard Strauss, wie die „Vier letzten Lieder“, ergänzen sie mit weniger oft gespielten Liedern von Barber, Clarke und Boykin.

Betty Garcés absolvierte ihr Gesangsstudium in Kolumbien und an den Musikhochschulen Köln und Hannover. Sie nahm teil an zahlreichen Opern- und Konzertproduktionen weltweit. Seit Oktober 2020 ist Betty Garcés eine Nachwuchskünstlerin von „Opera for Peace“.

Die Pianistin Sophia Muñoz ist seit der Spielzeit 2017/18 Solorepetitorin der Komischen Oper Berlin. Die Absolventin des Lindemann Young Artist Development Program der Metropolitan Opera war in den vergangenen Spielzeiten unter anderem Assistenzdirigentin von Maestro James Levine an der Metropolitan Opera. Sie ist häufig Gastkünstlerin beim LacMus Festival am Comer See.

Die Opera for Peace ist ein weltweit aktives Netzwerk für nachhaltige Nachwuchsförderung mit dem Schwerpunkt Oper, das für eine inklusive und kreative Zukunft arbeitet. Die Organisation pflegt weltweit Kooperationen mit Opern- und Konzerthäusern und beteiligt sich an hochkarätigen Projekten und Festivals. Die Stadt Waiblingen seit 2020 ein fester Kooperationspartner.

Der Kartenverkauf erfolgt an den üblichen Vorverkaufsstellen, zum Beispiel in der Touristinformation Waiblingen (i-Punkt), Scheuerngasse 4, Waiblingen,0 71 51/50 01-83 21 und im Internet unter www.waiblingen.de, www.buergerzentrum-waiblingen.de oder www.eventim.de. Der Eintritt kostet einheitlich 29 Euro, ermäßigt 24 Euro.





Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.

