74-Jähriger aus Schwäbisch Gmünd weiter vermisst: Polizei fahndet jetzt mit Foto

Bei der Suche nach dem noch immer vermissten 74-jährigen Mann aus Schwäbisch Gmünd ist mittlerweile auch ein Polizeihubschrauber, sowie die Rettungshundestaffel der Malteser im Einsatz. Zeugen werden noch immer gebeten, Hinweise auf den Aufenthalt des Mannes dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden. Die Polizei sucht seit Dienstag (22.11.) nach dem Vermissten. Wie aus einer Mitteilung am frühen Abend hervorgeht, soll der Vermisste gegen 10 Uhr seine Wohnung in Schwäbisch Gmünd in Richtung Stadtgebiet verlassen haben.

Wie die Polizei am Mittwoch (23.11.) mitteilte, konnte der Vermisste trotz aufwändiger Suchmaßnahmen, die am Dienstag (22.11.) und Mittwoch (23.11.) stattgefunden haben, nicht gefunden werden.

Polizei fahndet jetzt mit Foto

Dem Polizeibericht zufolge ist der Mann etwa 1,75 Meter groß. Er hat eine schlanke Figur und läuft mit dem Oberkörper leicht nach vorne geneigt, so die Polizei. Der Vermisste hat kurze graue Haare, trägt eine Jeans und eine graue Steppjacke. Die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild ist hier zu finden.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, sollen sich beim Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd melden. Die Telefonnummer lautet 07171/3580.