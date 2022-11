Ellwangen: 94-Jährige von Mann sexuell belästigt

Eine 94-Jährige ist am Donnerstag (17.11.) in Ellwangen von einem Mann sexuell belästigt worden. Nach Angaben der Polizei sprach der circa 50 bis 60 Jahre alte Mann die Seniorin gegen 15.45 Uhr an und verwickelte sie in ein Gespräch. Danach verabschiedete er sich von der Frau und ging davon.

Tatverdächtiger fasst 97-Jährigen mitunter ans Gesäß

Als die 97-Jährige an ihrer Wohnung ankam, traf sie unvermittelt wieder auf den Mann. Der Unbekannte hielt ihr zunächst hilfsbereit die Türe auf, begrapschte die 94-Jährige dann aber mitunter am Gesäß.

Als die Frau daraufhin ziemlich laut wurde, ging der Unbekannte in Richtung Innenstadt davon. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Deutschen gehandelt haben. Er war circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte graue Haare und eine gepflegte Erscheinung. Zum Tatzeitpunkt war er bekleidet mit einer blauen Sportjacke der Marke Jako.