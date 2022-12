Kliniken Ostalb wegen RS-Virus weiterhin "massiv" überlastet

Die steigende Zahl an RS-Virenerkrankungen und anderen Atemwegsinfekten bei Kindern hält die Kliniken in Deutschland weiterhin in Atem. Auch im Ostalbkreis sind die Kliniken weiterhin "massiv" überlastet, so Chefarzt Dr. Jochen Riedel.

Sind aktuell genügend freie Betten in der Kinder- und Jugendmedizin vorhanden?

„Die Kinderstationen des Ostalb- und Stauferklinikum sind zu 100 Prozent belegt“, wie Dr. Riedel gegenüber unserer Zeitung am Donnerstag (01.12.) sagt. Eine Verlegung der Kinder in andere Kinderkliniken sei aus Kapazitätsgründen ebenfalls nicht möglich.

Gibt es Personalmangel? Spielen dabei krankheitsbedingte Ausfälle eine Rolle?

Krankheitsbedingte Ausfälle würden aktuell keine entscheidende Rolle in den Kliniken spielen. „Wir nützen alle räumlichen und alle personellen Möglichkeiten, indem wir auch Mitarbeiter aus dem "Frei" zurückholen,“ so Chefarzt Dr. Riedel.

Die Kinderklinik Ludwigsburg, sowie das Olgahospital Stuttgart ist ebenfalls von der Notlage betroffen.