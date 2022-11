Mann aus Schwäbisch Gmünd vermisst: Polizei sucht nach 74-Jährigem

Die Polizei sucht seit Dienstag (22.11.) nach einem vermissten 74-jährigen Mann. Wie aus einer Mitteilung am frühen Abend hervorgeht, soll der Vermisste gegen 10 Uhr seine Wohnung in Schwäbisch Gmünd in Richtung Stadtgebiet verlassen haben. Seither ist er noch nicht zurückgekehrt.

So wird der vermisste Mann beschrieben

Dem Polizeibericht zufolge ist der Mann etwa 1,75 Meter groß. Er hat eine schlanke Figur und läuft mit dem Oberkörper leicht nach vorne geneigt, so die Polizei. Der Vermisste hat kurze graue Haare, trägt eine Jeans und eine graue Steppjacke.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, sollen sich beim Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd melden. Die Telefonnummer lautet 07171/3580.