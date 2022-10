Naturbadesee Gschwend weiterhin uneingeschränkt nutzbar

„Wie bereits mitgeteilt wird im Rahmen der geltenden Badegewässerverordnung auch unser Naturbadesee alle vier Wochen auf seine Wasserqualität überprüft. Die letzte Probeentnahme zeigte in einem Prüfmerkmal einen nachweisbaren Befund. Daraufhin wurde eine Nachprüfung veranlasst sowie seitens der Gemeinde verschiedene vorsorgliche Maßnahmen eingeleitet“, berichtet Gschwends Bürgermeister Christoph Hald.

Und die gute Nachricht lautet: „Uns wurde telefonisch mitgeteilt, dass die Werte passen. Wir alle können den Naturbadesee Gschwend somit weiterhin uneingeschränkt nutzen. Auch tragen die folgenden vorsorglich getroffenen Maßnahmen dazu bei, den Naturbadesee in der derzeit herrschenden Trockenzeit, mit nur geringer Wasserzufuhr, weiterhin nutzen zu können“, so Hald.

Als Sofortmaßnahme am Dienstag waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gschwend mit drei Fahrzeugen vor Ort, um eine Stunde lang großangelegt das Wasser umzuwälzen. Dabei wurde durch das Ansaugen des Wassers aus dem See die Zirkulation erhöht und durch das gleichzeitige Zurückspritzen des Wassers der See mit Sauerstoff angereichert.

Am Mittwoch und Donnerstag letzte Woche wurden eine Seebelüftungspumpe installiert, die in nächster Zeit dauerhaft den See mit Sauerstoff anreichert, zum anderen eine weitere Pumpe zur Wasserumwälzung, um die Umwälzung in den nächsten Tagen zusätzlich zu erhöhen.

Es erfolgte danach eine umfangreiche Frischwasserzufuhr in den See. „Hierzu wurde 7 Grad Celsius kaltes Frischwasser aus dem Speichertank unseres Hechtbrunnens über Tankfässer und Transportfahrzeuge in den See gebracht. Der Hechtbrunnen, in Gschwend neben dem Gasthaus Hecht gelegen, trug früher zur Trinkwasserversorgung der Gemeinde bei“, so der Schultes.

Bereits am Donnerstagnachmittag ergab eine Überprüfung des Sauerstoffgehalts, dass dieser passt und keine Bedenken für die Tierwelt im See bestehe.

„Nun hoffen wir auf weiterhin schönes Hochsommerwetter, aber mit zwischendurch guten Regenschauern in der Nacht. Viel Spaß weiterhin allen Generationen aus nah und fern beim Genießen unseres Naturbadesees in Gschwend“, sagt Hald.