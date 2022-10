Ostalbkreis: 74-Jähriger fährt mit Opel gegen Wand und stirbt

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Dienstagmorgen (11.01.) kurz vor 9 Uhr in der Helmut-Hörmann-Straße in Heubach (Ostalbkreis) gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Opel Frontera die Torstraße bergab und prallte im Kreuzungsbereich zur Helmut-Hörmann-Straße ungebremst gegen eine Hauswand. Die Hauswand wurde bei dem Aufprall durchbrochen.

Herbeigerufene Rettungskräfte leiteten sofort Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen ein. Sie konnten den 74-Jährigen aber nicht mehr retten, er starb noch an der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass es aus gesundheitlichen Gründen zum Unfall kam. An der Unfallstelle war neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Feuerwehr Heubach mit drei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten im Einsatz.