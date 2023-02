Ostalbkreis: Vermisster 33-Jähriger wurde gefunden

Ein vermisster 33-Jähriger ist am Samstagmittag (11.02.) in Iggingen (Ostalbkreis) der Polizei übergeben worden. Laut Polizeibericht hatte ihn ein Anwohner dort unversehrt angetroffen.

Polizei bedankt sich für Hinweise

"Da sich der 33-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand wurde er an eine Klinik zur weiteren Versorgung übergeben", so die Polizei. Das Präsidium in Aalen bedankte sich bei der Bevölkerung für die eingegangenen Hinweise.

Die Polizei hatte ab Freitagmittag (10.02.) nach dem 33-Jährigen gesucht. Dabei kamen auch ein Hubschrauber und Spürhunde zum Einsatz. Angehörige hatten den Mann am Freitagmorgen als vermisst gemeldet, eine "gesundheitliche Notlage" könne nicht ausgeschlossen werden.