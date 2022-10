Ostalbkreis: Zehn Koi Karpfen vergiftet – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Zeppelinstraße in Leinzell (Ostalbkreis) zehn Koi Karpfen vergiftet. Wie die Polizei mitteilt wurde eine bislang unbekannte Substanz in einen Teich geschüttet, indem sich die Kois befanden. Der Besitzer entdeckte am Mittwochnachmittag (23.02.) eine auffällige Schaumschicht auf dem Wasser und die zehn toten Tiere.

Der Wert der verendeten Koi-Karpfen beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171/3580.