Schwäbisch Gmünd(dpa/lsw) - Ein 34 Jahre alter Mann ist in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) bei Arbeiten an einer Hydraulikpresse etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde nach dem Unglück vom Samstag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, berichtete die Polizei. Ersten Einschätzungen zufolge kam er aus eigenem Verschulden zu Fall.